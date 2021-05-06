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≡ В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 17:44
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В Казахстане осталось 665 участников Великой отечественной войны. Об этом сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
297
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 17:44
#1
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Цитата:
а в России – 60 тысяч тенге", – отметил вице-министр.

Источник:


Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21762
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 18:45
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т..

Причём тут, ваши тугрики, в России.
Рублей, наверное?... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1378
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 19:16
#3
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Цитата:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов


А количество ветеранов? В России поболее будет)))
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