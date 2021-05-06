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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10268
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:45
Цитата:
А это реально страшно?))
Цитата:
Для кого?
Цитата:
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно
alex_60:
не надо людей пугать
не надо людей пугать
А это реально страшно?))
Цитата:
alex_60:
все будет хорошо
все будет хорошо
Для кого?
Цитата:
alex_60:
за тридцать лет ничего не изменилось .
за тридцать лет ничего не изменилось .
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:47
Цитата:
для меня лично ничего не изменилось.
и для родственников тоже.
maxsaf:
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно
для меня лично ничего не изменилось.
и для родственников тоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21762
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:51
Цитата:
Ну конечно, ты то казахский язык,
хорошо - знаешь...
alex_60:
для меня лично ничего не изменилось.
для меня лично ничего не изменилось.
Ну конечно, ты то казахский язык,
хорошо - знаешь...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:54
Цитата:
да.
нан,су,ет,сут.
пару непечатных.
[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 13:03]
drakon:
Ну конечно, ты то казахский язык, хорошо - знаешь..
Ну конечно, ты то казахский язык, хорошо - знаешь..
да.
нан,су,ет,сут.
пару непечатных.
[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 13:03]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:40
Цитата:
А свое гавканье не противно читать?)
А остальных типов из за которых многие форумчане ушли с форума не противно?)
Думаю не Протвино,если только мне высказал
Значит потерпишь)
Цитата:
Да нет придут владеющие языком на мечта тех кто не владеет
Свято место пусто не бывает)
Особенно в гоструктурах
Там же никто не работает да?)Цитата:
Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается)
Аудитория задавит)
А они же боятся когда их мнение не поддерживают большинством
Сразу страдать начинают)
Цитата:
Да проще чем ехать в Канаду и там учить английский
Хотя забыл
У вас только босс им владеет
Остальные все на своем балакают)
Так и тут будет)Цитата:
Ну не половина а процентов 25
[Исправлено: Gljuk, 06.05.2021 - 14:08]
alex_60:
абайка 95,как ты зад..ла, форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.
абайка 95,как ты зад..ла, форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.
А свое гавканье не противно читать?)
А остальных типов из за которых многие форумчане ушли с форума не противно?)
Думаю не Протвино,если только мне высказал
Значит потерпишь)
Цитата:
maxsaf:
А вот вам Victor Yang и ответ )) оставшаяся половина не хочет, чтобы убирали работать же прийдется за двоих, все это понимают )) само собой, я имею ввиду северный Казахстан.
А вот вам Victor Yang и ответ )) оставшаяся половина не хочет, чтобы убирали работать же прийдется за двоих, все это понимают )) само собой, я имею ввиду северный Казахстан.
Да нет придут владеющие языком на мечта тех кто не владеет
Свято место пусто не бывает)
Особенно в гоструктурах
Там же никто не работает да?)Цитата:
maxsaf:
А че Куат на НГ не кидается? Тут же все на русском языке. Или он только по продавщицам спец?))
А че Куат на НГ не кидается? Тут же все на русском языке. Или он только по продавщицам спец?))
Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается)
Аудитория задавит)
А они же боятся когда их мнение не поддерживают большинством
Сразу страдать начинают)
Цитата:
maxsaf:
Лишь бы автобусы до границы ходили )) а то пешком далековато но все равно проще чем язык выучить от и до )
Лишь бы автобусы до границы ходили )) а то пешком далековато но все равно проще чем язык выучить от и до )
Да проще чем ехать в Канаду и там учить английский
Хотя забыл
У вас только босс им владеет
Остальные все на своем балакают)
Так и тут будет)Цитата:
maxsaf:
Точнее оставшаяся половина обычного населения
Точнее оставшаяся половина обычного населения
Ну не половина а процентов 25
[Исправлено: Gljuk, 06.05.2021 - 14:08]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:42
Цитата:
Ну страх страх страх конечно))
Куда деваться)
Куат тоже самое говорит
Только для него все вывески на русском и в госорганах его не могут на госязыке обслужить) он боится,ты в ЧБ боишься)
Все боятся что надо будет делать над собой усилие и что-то учить
Это же почти холокост
Victor Yang:
Нууу... вся документация - на казахском, вывески, ценники - тоже. В тех же ЦОНах на русском обслуживать не будут.
Нууу... вся документация - на казахском, вывески, ценники - тоже. В тех же ЦОНах на русском обслуживать не будут.
Ну страх страх страх конечно))
Куда деваться)
Куат тоже самое говорит
Только для него все вывески на русском и в госорганах его не могут на госязыке обслужить) он боится,ты в ЧБ боишься)
Все боятся что надо будет делать над собой усилие и что-то учить
Это же почти холокост
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:56
Цитата:
Да страшно
Вывески на двух языках появились
Ужас какой
Где это видано?
Вон в Германии все на одном языке
Вот люди живут
В Корее все на одном языке
А у нас на двух,страх страх
maxsaf:
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно
Да страшно
Вывески на двух языках появились
Ужас какой
Где это видано?
Вон в Германии все на одном языке
Вот люди живут
В Корее все на одном языке
А у нас на двух,страх страх
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:59
Цитата:
Я не пугаю, а описываю перспективы в случае отмены упоминания русского языка в конституции и прочих законах.
alex_60:
не надо людей пугать.
не надо людей пугать.
Я не пугаю, а описываю перспективы в случае отмены упоминания русского языка в конституции и прочих законах.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 18:34
Цитата:
И сразу небо упадет на землю
А третьего дня земля налетит на небесную ось))
Victor Yang:
Я не пугаю, а описываю перспективы в случае отмены упоминания русского языка в конституции и прочих законах.
Я не пугаю, а описываю перспективы в случае отмены упоминания русского языка в конституции и прочих законах.
И сразу небо упадет на землю
А третьего дня земля налетит на небесную ось))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 19:17
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