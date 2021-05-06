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≡ Елжан Биртанов и Олжас Абишев нанесли государству ущерб на 1,5 млрд тенге, заявил прокурор в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
Елжан Биртанов и Олжас Абишев нанесли государству ущерб на 1,5 млрд тенге, заявил прокурор в суде
Отправлено: 06.05.21 - 17:03
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Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и бывший вице-министр Олжас Абишев нанесли государству ущерб на сумму 1,5 млрд тенге. Прокурор запросил продление домашнего ареста для Биртанова ещё на месяц с лишением права выходить из дома.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
111
Re: Елжан Биртанов и Олжас Абишев нанесли государству ущерб на...
Отправлено: 06.05.21 - 17:03
#1
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вообще это нормально? Нанес огромный ущерб , а его под домашним арестом держат. Который он регулярно нарушает. За такой ущерб к стенке надо ставить, а все богатство нажитое непосильным трудом в доход государству.
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