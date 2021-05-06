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Елжан Биртанов и Олжас Абишев нанесли государству ущерб на 1,5 млрд тенге, заявил прокурор в суде
Елжан Биртанов и Олжас Абишев нанесли государству ущерб на 1,5 млрд тенге, заявил прокурор в суде
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