Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 06.05.21 - 14:17
Участок для строительства Людмиле Берестовой подарил ее отец. Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант. Разумеется, встал вопрос о строительстве. На какие деньги это все делать? Читать новость
Кухня для приготовления еды животным, про людей забывать нельзя - должно быть место для приема пищи, переодевания и санитарный пропускник (раздельные раздевалка для рабочей и домашней одежды, между ними - душ.) Цитата:
В Казахстане нет стандартов строительства приютов для животных, поэтому все будут делать по нормативам, разработанным для России.
Есть понятие санитарной зоны, в которой не должно быть жилья и других предприятий - нужно учесть. Она зависит от наполняемости приюта - м.б. 300, 500 или 1000 метров. В том числе нужно продумать утилизацию умерших животных.
Ну и ещё - здание нужно обслуживать, а это тоже стоит немалых денег.
Я ни в коем случае не отношусь скептически к этой затее, но немного спускаю с небес на землю. Если, конечно, хотят чтобы приют работал легально.
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