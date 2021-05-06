Цитата:
alex_60:
абайка 95,как ты зад..ла, форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.
А свое гавканье не противно читать?)
А остальных типов из за которых многие форумчане ушли с форума не противно?)
Думаю не Протвино,если только мне высказал
Значит потерпишь)
Цитата:
maxsaf:
А вот вам Victor Yang и ответ )) оставшаяся половина не хочет, чтобы убирали работать же прийдется за двоих, все это понимают )) само собой, я имею ввиду северный Казахстан.
Да нет придут владеющие языком на мечта тех кто не владеет
Свято место пусто не бывает)
Особенно в гоструктурах
Там же никто не работает да?)Цитата:
maxsaf:
А че Куат на НГ не кидается? Тут же все на русском языке. Или он только по продавщицам спец?))
Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается)
Аудитория задавит)
А они же боятся когда их мнение не поддерживают большинством
Сразу страдать начинают)
Цитата:
maxsaf:
Лишь бы автобусы до границы ходили )) а то пешком далековато но все равно проще чем язык выучить от и до )
Да проще чем ехать в Канаду и там учить английский
Хотя забыл
У вас только босс им владеет
Остальные все на своем балакают)
Так и тут будет)Цитата:
maxsaf:
Точнее оставшаяся половина обычного населения
Ну не половина а процентов 25[Исправлено: Gljuk, 06.05.2021 - 14:08]