Отправлено: - 13:40

alex_60:

абайка 95,как ты зад..ла, форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.

maxsaf:

А вот вам Victor Yang и ответ )) оставшаяся половина не хочет, чтобы убирали работать же прийдется за двоих, все это понимают )) само собой, я имею ввиду северный Казахстан.

maxsaf:

А че Куат на НГ не кидается? Тут же все на русском языке. Или он только по продавщицам спец?))

maxsaf:

Лишь бы автобусы до границы ходили )) а то пешком далековато но все равно проще чем язык выучить от и до )

maxsaf:

Точнее оставшаяся половина обычного населения

[Исправлено: Gljuk, 06.05.2021 - 14:08]

Цитата:А свое гавканье не противно читать?)А остальных типов из за которых многие форумчане ушли с форума не противно?)Думаю не Протвино,если только мне высказалЗначит потерпишь)Цитата:Да нет придут владеющие языком на мечта тех кто не владеетСвято место пусто не бывает)Особенно в гоструктурахТам же никто не работает да?)Цитата:Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается)Аудитория задавит)А они же боятся когда их мнение не поддерживают большинствомСразу страдать начинают)Цитата:Да проще чем ехать в Канаду и там учить английскийХотя забылУ вас только босс им владеетОстальные все на своем балакают)Так и тут будет)Цитата:Ну не половина а процентов 25