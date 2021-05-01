Отправлено: - 19:10

гражданин СССР:

Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день

Сергей kst:

А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.

Цитата:Странно что такие лекции на данных кафедрах я посещал в РоссииВсе от профессора зависитКак курс свой построит Цитата:Как сказал российский писатель Дмитрий Быков "Советский союз можно ненавидить за многое,но уважать его стоит только за то что он все делал честноЕсли рубил головы то честно и профессионально,а сейчас даже головы рубят спустя рукава,вот это большего всего и бесит"