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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 00:31
#2506
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Цитата:
abaika95:
таноми52: А на каком языке говорят в Чайна-тауна, на Бра́йтон-Бич? Пример в молоко А на каком языке говорят на окраинах Парижа? И что теперь арабский делать вторым официальным?


Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышет
Но у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 08:33
#2507
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Цитата:
maxsaf:
Что там еще можно изменить?

Ну как это - что? Например, убрать упоминание русского языка вообще. Есть только один государственный - казахский - и всё, никаких "наравне с государственным языком в государственных органах официально используется русский язык".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 09:47
#2508
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только что закончился полуфинал ЮЧМ по хоккею
Россия-Финляндия.
6-5.
Россияне в финале будет играть с Канадой.
турнир проходит в США.
кто не понял о чем идет речь,ничего страшного.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:09
#2509
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Абайка //Ну хамло в чистом виде)//

ОЙ!!!
Пристыдил!!!
Конфузно мне :-( (Горемычная я, горемычная!)
Но, как говорится, с кем поведёшься
Ни чё, потерпишь!
А джентльмены меня простят (Не презирайте меня, джентльмены :-( ( Я слабая женщина, у меня нервы не как у CoopidonА - канаты :lol: )
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7909
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:44
#2510
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Цитата:
Coopidon:
Ну наконец-то прорвало! То что накопилось и мучало. С облегченьицем, вас! Кумыс помог? Или другое слабительное?

Судя по твоим коментам ты каждый день на кумысе сидишь
Смотри так обезвоживание может быть)
Астановись!
Цитата:
Coopidon:
Что-ты! А сам, как Навальный, голодать будешь? Я такую жертву не приму...

У меня шашлык есть
А для тебя леденцы приготовил)
Цитата:
Coopidon:
Я считаю что ты свое мнение можешь употребить до/вместе с леденцом между комысом. Но моё мнение может не совпадать с мнением

Ой смотрите ка
Сама вопрос задала сама забыла
Верните вечернюю погремуху
Сменщица не поняла о чем речь)
Либо кумыс действует)
Ее любимый)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7909
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:46
#2511
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Цитата:
таноми52:
Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышет Но у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!

И этот человек ещё чему-то учит людей)))
Мне смешно)
Гнать надо таких лекторов от всех мест а то они научат нам тут
таноми52:///ОЙ!!! Пристыдил!!!///
Вы знаете что такое стыд?
Удивительно
Павлов до такого открытия не дожил)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7909
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:47
#2512
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Цитата:
Victor Yang:
Ну как это - что? Например, убрать упоминание русского языка вообще. Есть только один государственный - казахский - и всё, никаких "наравне с государственным языком в государственных органах официально используется русский язык".

Ну к этому все и идёт
В гос органах по всей видимости уберут русский
Но это ещё не скоро будет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:49
#2513
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абайка 95,как ты зад..ла,
форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек
на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.

[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 11:10]
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