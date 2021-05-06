Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 00:31
Цитата:
Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышет
Но у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!
abaika95:
таноми52: А на каком языке говорят в Чайна-тауна, на Бра́йтон-Бич? Пример в молоко А на каком языке говорят на окраинах Парижа? И что теперь арабский делать вторым официальным?
таноми52: А на каком языке говорят в Чайна-тауна, на Бра́йтон-Бич? Пример в молоко А на каком языке говорят на окраинах Парижа? И что теперь арабский делать вторым официальным?
Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышет
Но у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 08:33
Цитата:
Ну как это - что? Например, убрать упоминание русского языка вообще. Есть только один государственный - казахский - и всё, никаких "наравне с государственным языком в государственных органах официально используется русский язык".
maxsaf:
Что там еще можно изменить?
Что там еще можно изменить?
Ну как это - что? Например, убрать упоминание русского языка вообще. Есть только один государственный - казахский - и всё, никаких "наравне с государственным языком в государственных органах официально используется русский язык".
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 09:47
только что закончился полуфинал ЮЧМ по хоккею
Россия-Финляндия.
6-5.
Россияне в финале будет играть с Канадой.
турнир проходит в США.
кто не понял о чем идет речь,ничего страшного.
Россия-Финляндия.
6-5.
Россияне в финале будет играть с Канадой.
турнир проходит в США.
кто не понял о чем идет речь,ничего страшного.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:09
Абайка //Ну хамло в чистом виде)//
ОЙ!!!
Пристыдил!!!
Конфузно мне (Горемычная я, горемычная!)
Но, как говорится, с кем поведёшься
Ни чё, потерпишь!
А джентльмены меня простят (Не презирайте меня, джентльмены ( Я слабая женщина, у меня нервы не как у CoopidonА - канаты )
ОЙ!!!
Пристыдил!!!
Конфузно мне (Горемычная я, горемычная!)
Но, как говорится, с кем поведёшься
Ни чё, потерпишь!
А джентльмены меня простят (Не презирайте меня, джентльмены ( Я слабая женщина, у меня нервы не как у CoopidonА - канаты )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:44
Цитата:
Судя по твоим коментам ты каждый день на кумысе сидишь
Смотри так обезвоживание может быть)
Астановись!
Цитата:
У меня шашлык есть
А для тебя леденцы приготовил)
Цитата:
Ой смотрите ка
Сама вопрос задала сама забыла
Верните вечернюю погремуху
Сменщица не поняла о чем речь)
Либо кумыс действует)
Ее любимый)
Coopidon:
Ну наконец-то прорвало! То что накопилось и мучало. С облегченьицем, вас! Кумыс помог? Или другое слабительное?
Ну наконец-то прорвало! То что накопилось и мучало. С облегченьицем, вас! Кумыс помог? Или другое слабительное?
Судя по твоим коментам ты каждый день на кумысе сидишь
Смотри так обезвоживание может быть)
Астановись!
Цитата:
Coopidon:
Что-ты! А сам, как Навальный, голодать будешь? Я такую жертву не приму...
Что-ты! А сам, как Навальный, голодать будешь? Я такую жертву не приму...
У меня шашлык есть
А для тебя леденцы приготовил)
Цитата:
Coopidon:
Я считаю что ты свое мнение можешь употребить до/вместе с леденцом между комысом. Но моё мнение может не совпадать с мнением
Я считаю что ты свое мнение можешь употребить до/вместе с леденцом между комысом. Но моё мнение может не совпадать с мнением
Ой смотрите ка
Сама вопрос задала сама забыла
Верните вечернюю погремуху
Сменщица не поняла о чем речь)
Либо кумыс действует)
Ее любимый)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:46
Цитата:
И этот человек ещё чему-то учит людей)))
Мне смешно)
Гнать надо таких лекторов от всех мест а то они научат нам тут
таноми52:///ОЙ!!! Пристыдил!!!///
Вы знаете что такое стыд?
Удивительно
Павлов до такого открытия не дожил)
таноми52:
Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышет Но у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!
Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышет Но у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!
И этот человек ещё чему-то учит людей)))
Мне смешно)
Гнать надо таких лекторов от всех мест а то они научат нам тут
таноми52:///ОЙ!!! Пристыдил!!!///
Вы знаете что такое стыд?
Удивительно
Павлов до такого открытия не дожил)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:47
Цитата:
Ну к этому все и идёт
В гос органах по всей видимости уберут русский
Но это ещё не скоро будет
Victor Yang:
Ну как это - что? Например, убрать упоминание русского языка вообще. Есть только один государственный - казахский - и всё, никаких "наравне с государственным языком в государственных органах официально используется русский язык".
Ну как это - что? Например, убрать упоминание русского языка вообще. Есть только один государственный - казахский - и всё, никаких "наравне с государственным языком в государственных органах официально используется русский язык".
Ну к этому все и идёт
В гос органах по всей видимости уберут русский
Но это ещё не скоро будет
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 10:49
абайка 95,как ты зад..ла,
форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек
на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.
[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 11:10]
форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек
на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.
[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 11:10]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать