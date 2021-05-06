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abaika95:

таноми52: А на каком языке говорят в Чайна-тауна, на Бра́йтон-Бич? Пример в молоко А на каком языке говорят на окраинах Парижа? И что теперь арабский делать вторым официальным?

Цитата:Опять домыслы извращённого сознания! Ответ был Сергею kst (но как же без собаки Павлова?), который считает, что в США абсолютно все говорят на английском. Но на Брайтон-Бич и в Чайна-тауне люди могут прожить всю жизнь совершенно не нуждаясь в английском, и власть, и автохтонов это совершенно не колышетНо у нас некоторые на г-но исходят, если в местах компактного проживания русскоязычных не звучит только лишь казахская речь!