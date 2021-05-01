Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41475
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 134
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 22:03
А дальше все пошло по инерции как и должно было быть
Гайки спустили а людям то этот советский союз с его проектами,стройками и космосами нафиг не сдался
Дайте жить нормально
Как в кино про запад показывают
А потом космоса покоряйте."
Я всё понимаю, личное мнение и т.д... Но порой надо промолчать.
Гайки спустили а людям то этот советский союз с его проектами,стройками и космосами нафиг не сдался
Дайте жить нормально
Как в кино про запад показывают
А потом космоса покоряйте."
Я всё понимаю, личное мнение и т.д... Но порой надо промолчать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4624
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 05:18
Давайте не будем устраивать из форума какой-то сборище трепачей
А потом что с вами случилось?
Коммунизм кончился и сразу все людьми стали?
А потом что с вами случилось?
Коммунизм кончился и сразу все людьми стали?
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 05:33
Цитата:
Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день
abaika95:
А есть такой учебный и курс а кое где и целые кафедры Советологии Так вот по ним люди изучают 70лет жизнь СССР со всех ракурсов
А есть такой учебный и курс а кое где и целые кафедры Советологии Так вот по ним люди изучают 70лет жизнь СССР со всех ракурсов
Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 281
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 08:31
Цитата:
А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.
abaika95:
Пока страна проводила помпезные олимпиады
Пока страна проводила помпезные олимпиады
А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 19:05
Цитата:
А что? Религиозные чувства задел?
Ну так надо говорить о этом "боге" иначе в него придется верить
А кумиров создавать плохо
MAN:
Я всё понимаю, личное мнение и т.д... Но порой надо промолчать
Я всё понимаю, личное мнение и т.д... Но порой надо промолчать
А что? Религиозные чувства задел?
Ну так надо говорить о этом "боге" иначе в него придется верить
А кумиров создавать плохо
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 19:10
Цитата:
Странно что такие лекции на данных кафедрах я посещал в России
Все от профессора зависит
Как курс свой построит Цитата:
Как сказал российский писатель Дмитрий Быков "Советский союз можно ненавидить за многое,но уважать его стоит только за то что он все делал честно
Если рубил головы то честно и профессионально,а сейчас даже головы рубят спустя рукава,вот это большего всего и бесит"
гражданин СССР:
Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день
Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день
Странно что такие лекции на данных кафедрах я посещал в России
Все от профессора зависит
Как курс свой построит Цитата:
Сергей kst:
А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.
А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.
Как сказал российский писатель Дмитрий Быков "Советский союз можно ненавидить за многое,но уважать его стоит только за то что он все делал честно
Если рубил головы то честно и профессионально,а сейчас даже головы рубят спустя рукава,вот это большего всего и бесит"
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 19:11
Цитата:
А до этого он чем был?))
сайлау курманов:
Давайте не будем устраивать из форума какой-то сборище трепачей
Давайте не будем устраивать из форума какой-то сборище трепачей
А до этого он чем был?))
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 04.05.21 - 06:58
Цитата:
А какая разница? Плоды горбачевской "перекройки" до сих пор пожинаем
abaika95:
Странно что такие лекции на данных кафедрах я посещал в России
Странно что такие лекции на данных кафедрах я посещал в России
А какая разница? Плоды горбачевской "перекройки" до сих пор пожинаем
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 06.05.21 - 00:53
Цитата:
То есть ты хочешь сказать, что "сталинский период" сушествовал все 70 лет Советской власти?
Речь-то идёт о последних десятилетиях, но тебе выгодно перемешивать и чернить все периоды истории СССР
abaika95:
Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки
Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки
То есть ты хочешь сказать, что "сталинский период" сушествовал все 70 лет Советской власти?
Речь-то идёт о последних десятилетиях, но тебе выгодно перемешивать и чернить все периоды истории СССР
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 06.05.21 - 09:58
Цитата:
То есть ты хочешь сказать, что "сталинский период" сушествовал все 70 лет Советской власти?
Речь-то идёт о последних десятилетиях, но тебе выгодно перемешивать и чернить все периоды истории СССР
abaika95:
Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки
Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки
То есть ты хочешь сказать, что "сталинский период" сушествовал все 70 лет Советской власти?
Речь-то идёт о последних десятилетиях, но тебе выгодно перемешивать и чернить все периоды истории СССР
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 06.05.21 - 10:54
Цитата:
А что плохого в перестройке?
Горбачу памятники надо ставить!
Что он смог в ручную возглавить развал империи и не допустить огромной гражданской войны
Цитата:
Почему чернить? Что не выселяли врагов народа? Выселяли ты прекрасно это знаешь
И речь идёт о общем вопросе а не о том что тут себе там выдумала
30 лет сталинского правления (из 70летней жизни союза) наверно оставили у людей некие мыслишки
Квартиры давали но давали не за красивые глазки и уж точно не за выступление против партии и критику
30 лет всё-таки убивали к ряду за разные критические выступления
И этот миф "ой в советском союзе квартиры давали бесплатно"
Да но приватизировать эти квартиры стало возможно только после развала союза
Так чья заслуга?
гражданин СССР:
А какая разница? Плоды горбачевской "перекройки" до сих пор пожинаем
А какая разница? Плоды горбачевской "перекройки" до сих пор пожинаем
А что плохого в перестройке?
Горбачу памятники надо ставить!
Что он смог в ручную возглавить развал империи и не допустить огромной гражданской войны
Цитата:
таноми52:
То есть ты хочешь сказать, что "сталинский период" сушествовал все 70 лет Советской власти? Речь-то идёт о последних десятилетиях, но тебе выгодно перемешивать и чернить все периоды истории СССР
То есть ты хочешь сказать, что "сталинский период" сушествовал все 70 лет Советской власти? Речь-то идёт о последних десятилетиях, но тебе выгодно перемешивать и чернить все периоды истории СССР
Почему чернить? Что не выселяли врагов народа? Выселяли ты прекрасно это знаешь
И речь идёт о общем вопросе а не о том что тут себе там выдумала
30 лет сталинского правления (из 70летней жизни союза) наверно оставили у людей некие мыслишки
Квартиры давали но давали не за красивые глазки и уж точно не за выступление против партии и критику
30 лет всё-таки убивали к ряду за разные критические выступления
И этот миф "ой в советском союзе квартиры давали бесплатно"
Да но приватизировать эти квартиры стало возможно только после развала союза
Так чья заслуга?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать