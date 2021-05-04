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≡ "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41472
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
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Нападение на врача травматологического отделения Костанайской городской больницы произошло в ночь с 3-го на 4 мая. В избиении подозревают 26-летнего жителя Аулиекольского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
161
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
#1
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Ой смотри какие невинные. А когда сами на смене нетрезвые сидят и херню творят вместо помощи. Видать решил кто-то что-то припомнить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10202
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 19:13
#2
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Цитата:
CrazyBeaver:

Зря вы так. Я в свою сознательную взрослую жизнь два раза залетал в больницу.
Кстати как раз в травматологию со сломаной ногой. Я вам скажу очень красивое отношение ко мне было. Особенно мне понравилось когда я пришёл спустя год снимать пластину с ноги. Там же как. Сначало идешь в поликлинику получать направление. Но там как всегда, облом. запись закончилась и только на следующий месяц если повезет. Я сразу пошел на прямую к врачу который год назад мне ставил пластину. Он меня выслушал. Сказал. Ок! Завтра приходи снимим. А с поликлиникой решим вопрос . Но втроц раз все курсе. Это ковид. Тоже мазя. Повторять не буду. Так что наших врачей надо беречь. Их и так мало осталось. Они тоже люди и многие сваливают, многие на чемоданах сидят.

[Исправлено: Vit, 04.05.2021 - 18:14]
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
161
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 20:44
#3
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Цитата:
Vit:

Ага зря. Жене до сих пор палец на ноге не могут в нормальное состояние привести. Меня не было. Так она стерпела. Пьяный, воткнул как мог перелом с вывихом и отправил.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
990
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 21:05
#4
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Цитата:
CrazyBeaver:
Ага зря. Жене до сих пор палец на ноге не могут в нормальное состояние привести. Меня не было. Так она стерпела. Пьяный, воткнул как мог перелом с вывихом и отправил.

Вы такими темпами всех врачей изничтожите! И плохих и хороших. ;-)
И кто тогда лечить будет?
Недоучки-Погремушки-на форуме!? Через интернет, по вайфаю?
:oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
296
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 21:51
#5
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Если посидеть вечером и ночью в приёмном покое гор.больницы и травматологии в праздничные дни то можно подумать что в городе идёт война. И у каждого пациента пальцы веером, каждый стремиться убежать и отомстить обидчику.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
990
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 21:57
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если посидеть вечером и ночью в приёмном покое гор.больницы и травматологии в праздничные дни то можно подумать что в городе идёт война. И

А вы ещё кроме Рязани и Златоуста, ещё и в приемном покое вечерами и ночами, свои порядки наводите!?
Как у вас на все время -хватает?
Ещё и на форуме -успеваете писать!
Святая женщина!!!
;-) :lol:



[Исправлено: Coopidon, 04.05.2021 - 23:24]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
296
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 05.05.21 - 06:49
#7
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Цитата:
Coopidon:
Coopidon



Врач в России убил пациента! Это был старший лейтенант в отставке Евгений Вахтин, ветеран Афганистана, дважды раненный в ногу, контуженный в ходе боевой операции Кундуз, инвалид 3 группы, прошедший пытки в плену и всю войну командиром экипажа танка Т-72. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спец заданий, получивший звание Героя СССР"

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.05.2021 - 06:53]


[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.05.2021 - 11:01]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
990
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 05.05.21 - 22:51
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Не совсем понял, почему ваш комментарий обращен мне?
Вы наконец, поняли что кроме вас, на форуме есть другие пользователи?
И что вы хотели своим комментарием сказать?
Что в России, все плохо!? Так вы других- не пишите.
Мне ваша ситуация напомнила анекдот, когда к стоматолога приходит пациент и говорит:
П доктор у меня болит зуб.
Д всегда?
П нет когда я на него давлю пальцем.
Д так вы не давите!
П так он тогда болеть не будет!
:-o
[img]http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=bad336bc52aa575d560aa7078845c643&n=13[/img]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7904
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 05.05.21 - 22:58
#9
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Цитата:
Coopidon:
Что в России, все плохо!? Так вы других- не пишите.

Ну судя по тому сколько тут россиян на форуме то только о ней и надо писать
И не обязательно хорошо
Так ведь?)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
990
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 05.05.21 - 23:49
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Врач в России убил пациента! Это был старший лейтенант в отставке Евгений Вахтин, ветеран Афганистана, дважды раненный в ногу, контуженный в ходе боевой операции Кундуз, инвалид 3 группы, прошедший пытки в плену и всю войну командиром экипажа танка Т-72. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спец заданий, получивший звание Героя СССР"

1 этой истории лет 7, не меньше! Из которой раздали...
2 обычно употребляется воин-афганец
3 пытки и плен в сочетании с вашей инфой
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:всю войну
....
4 командир танках максимум сержантская должность. Но никак ни офицерская.
5 танки Т-72 в Афгане не использовались.
6 звания героя СССР просто не существует.
7 человек с таким имененем отсутствует в списке ,,Героев Советского Союза''
Продолжить!?
Сути, это конечно, не меняет. Но меняет ауру вашего комментария...
;-)
Цитата:
abaika95:
Ну судя по тому сколько тут россиян на форуме то только о ней и надо писать И не обязательно хорошо Так ведь?)

Напомнило ещё один анекдот.
Про боцмана и его шутки...
:-o
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