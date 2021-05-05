Отправлено: - 22:55

Coopidon:

Ну так-то да! Ну смотри, в слове QazaQstan, 1 и 5 буквы одинаковы, они и читаться должны одинаково. Или я не прав? Если не прав, то прошу прощения! Признаюсь в своём невежестве... Я вот, например, мне не нравится, орыс, Ресей. Должно быть русский и Россия. Не раися, и не роися... Ты как считаешь, а!?

Coopidon:

Ну так-то ты сейчас всех Казахстанских учёных юмористами назвал. Ты хоть иногда думаешь что говоришь? Или у тебя всегда всё- наоборот!?

Coopidon:

Ну так-то ты должен бежать латиницу учить. Или у тебя у самого и аккаунтов и паспортов запас припасен. Так то ты на форуме-патриот, но в запасе пару аккаунтов и , заодно пару-тройка паспортов с разным гражданством, на всяко! Как докажешь?

maxsaf:

А как будет на латинице слово казах? Qazaq?

Цитата:Я считаю надо говорить так как говорят обычные россиянеТоесть они то про свою страну больше знаютА они последнее время говорят рашка-ну и все остальное ты знаешь по рифмеНо это как-то мелкоМыж не крахоборы какие-то так на соседнюю странуМожно как пишут российские журналисты "роися Вперде"Как тебе такое?Цитата:Ну вот сама себя подловила)Давай пруф про высказывание всех! учёных Казахстана только вот чтобы прям всех! И не от имени)Цитата:Как докажу что ты не права?А зачем? В чем смысл?Каждой проходящей собаке не будешь же в ответИзвини за выражение вставать и гавкать))Собаки гавкают а Караван идет)Так могу только покормить,извиниЦитата:Электрон не знает различие в букве q и букве gТак и этаСовпадение?)))