"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
Нападение на врача травматологического отделения Костанайской городской больницы произошло в ночь с 3-го на 4 мая. В избиении подозревают 26-летнего жителя Аулиекольского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции. Читать новость
Зря вы так. Я в свою сознательную взрослую жизнь два раза залетал в больницу. Кстати как раз в травматологию со сломаной ногой. Я вам скажу очень красивое отношение ко мне было. Особенно мне понравилось когда я пришёл спустя год снимать пластину с ноги. Там же как. Сначало идешь в поликлинику получать направление. Но там как всегда, облом. запись закончилась и только на следующий месяц если повезет. Я сразу пошел на прямую к врачу который год назад мне ставил пластину. Он меня выслушал. Сказал. Ок! Завтра приходи снимим. А с поликлиникой решим вопрос . Но втроц раз все курсе. Это ковид. Тоже мазя. Повторять не буду. Так что наших врачей надо беречь. Их и так мало осталось. Они тоже люди и многие сваливают, многие на чемоданах сидят.
Если посидеть вечером и ночью в приёмном покое гор.больницы и травматологии в праздничные дни то можно подумать что в городе идёт война. И у каждого пациента пальцы веером, каждый стремиться убежать и отомстить обидчику.
Врач в России убил пациента! Это был старший лейтенант в отставке Евгений Вахтин, ветеран Афганистана, дважды раненный в ногу, контуженный в ходе боевой операции Кундуз, инвалид 3 группы, прошедший пытки в плену и всю войну командиром экипажа танка Т-72. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спец заданий, получивший звание Героя СССР"
Не совсем понял, почему ваш комментарий обращен мне? Вы наконец, поняли что кроме вас, на форуме есть другие пользователи? И что вы хотели своим комментарием сказать? Что в России, все плохо!? Так вы других- не пишите. Мне ваша ситуация напомнила анекдот, когда к стоматолога приходит пациент и говорит: П доктор у меня болит зуб. Д всегда? П нет когда я на него давлю пальцем. Д так вы не давите! П так он тогда болеть не будет!
ПолиграфЪ Боярышников: Врач в России убил пациента! Это был старший лейтенант в отставке Евгений Вахтин, ветеран Афганистана, дважды раненный в ногу, контуженный в ходе боевой операции Кундуз, инвалид 3 группы, прошедший пытки в плену и всю войну командиром экипажа танка Т-72. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спец заданий, получивший звание Героя СССР"
1 этой истории лет 7, не меньше! Из которой раздали... 2 обычно употребляется воин-афганец 3 пытки и плен в сочетании с вашей инфой Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:всю войну
.... 4 командир танках максимум сержантская должность. Но никак ни офицерская. 5 танки Т-72 в Афгане не использовались. 6 звания героя СССР просто не существует. 7 человек с таким имененем отсутствует в списке ,,Героев Советского Союза'' Продолжить!? Сути, это конечно, не меняет. Но меняет ауру вашего комментария...
Цитата:
abaika95: Ну судя по тому сколько тут россиян на форуме то только о ней и надо писать И не обязательно хорошо Так ведь?)
Напомнило ещё один анекдот. Про боцмана и его шутки...
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