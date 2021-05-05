Говорят на английском, но вот официального языка как такового нет. Цитата:
Сергей kst: в Индии
Хинди и английский Цитата:
Сергей kst: Германии?
Единственный удачный пример. Насчет того что это правильно - не согласен. Тем более что там глубже всё я имел ввиду - эта кучка может настроиться на то что было сделано на Украине. А если власти её послушают и изменят законодательство, то неизбежен социальный взрыв большей части Казахстана.
Victor Yang: А если власти её послушают и изменят законодательство, то неизбежен социальный взрыв большей части Казахстана.
Взрыва не будет Будет недовольство это да Но большинством будут возмущаться те кто тут по российским паспортам живёт и жители мегаполисов Да и никто не пойдет на такой шаг как резкое изменение законодательства Критическая масса сторонников не набралась а это еще лет 20 в запасе Да и то вопрос языка это больше крючок для международной работы Любое негативное заявление в Москве будет прямо воздействовать на работу внутри страны Второй Украины тут не будет если учитывать и изучать опыт её падения
abaika95: Там Варламова недавно вышел ролик топ-10 грязных городов России Ужас ужас что творится
Ну зачем же так далеко ходить!? Тем более сравнивать с Россией? Фи! Вот хоть у ВЧКашки спросите, какая грязь в России, она недавно из Рязани изволила прибыть. Другое дело, месные дела Столица и еще Совсем же другое дело! Тишина, чистота...
abaika95: Взрыва не будет Будет недовольство это да Но большинством будут возмущаться те кто тут по российским паспортам живёт и жители мегаполисов Да и никто не пойдет на такой шаг как резкое изменение законодательства Критическая масса сторонников не набралась а это еще лет 20 в запасе Да и то вопрос языка это больше крючок для международной работы Любое негативное заявление в Москве будет прямо воздействовать на работу внутри страны Второй Украины тут не будет если учитывать и изучать опыт её падения
Фух! Прямо как мёд между ушей, прямо сердце от камня отлегло. Если само Вано Кашпиросски сказало, тут можно верить!
Сегодня Хабар не буду смотреть. Зачем!? Все новости я уже знаю.
abaika95: Грэмми не каждый день в СНГ приезжает) Даже и за ремикс Который удачнее оригинала получился)
Смею обратить внимание, что не только в СНГ. И в Азию не кажинный день, и на континент Евразия. Так-то Гремми и сам не каждый день выдают. Тем более, гордись! Тем более за ремикс! Ток, ты это! Выдыхай бобер! Цитата:
abaika95: И не было на майдане никаких нац призывов пока на российском телевидении не начали майдан песочить Ци
Не зря значит боятся Российские СМИ. Вошь, как, значит, не зря... Невидимая рука Москвы. Одно Поремушко, ничего не боится! Такой вот он герой, лыцарь без страха и упрека! Спайдермен -черный плащь летячий в ночи...
Единственно, чего он, такой бесстрашный, боится и панически трусит, так это чтобы назвать воров в правительстве Казахстана.
Не хуже, это же синоним также или лучше. Согласен! На НГ много лучше чем на помойке у Куата...
Но ты может быть что то другое хотел сказать? Цитата:
abaika95: Хазахстан
Ну так-то да! Ну смотри, в слове QazaQstan, 1 и 5 буквы одинаковы, они и читаться должны одинаково. Или я не прав? Если не прав, то прошу прощения! Признаюсь в своём невежестве... Я вот, например, мне не нравится, орыс, Ресей. Должно быть русский и Россия. Не раися, и не роися... Ты как считаешь, а!?
abaika95: А ты всех учёных блогеров воспринимаешь за истину? Ну тогда Задорнов с его ведами наверно твой божок))
Ну так-то ты сейчас всех Казахстанских учёных юмористами назвал. Ты хоть иногда думаешь что говоришь? Или у тебя всегда всё- наоборот!?
Цитата:
abaika95: Местными русскими кто паспорта не побежал рфские получать? Наверно как-то чести больше
Ну так-то ты должен бежать латиницу учить. Или у тебя у самого и аккаунтов и паспортов запас припасен. Так то ты на форуме-патриот, но в запасе пару аккаунтов и , заодно пару-тройка паспортов с разным гражданством, на всяко!
таноми52: А на каком языке говорят в Чайна-тауна, на Бра́йтон-Бич?
Пример в молоко А на каком языке говорят на окраинах Парижа? И что теперь арабский делать вторым официальным? Цитата:
Coopidon: Тишина, чистота...
Ну мы то маленькая страна И грязи мало А Россия большая И размах грязи и всего остального выше Народ правда такой же Цитата:
Coopidon: Сегодня Хабар не буду смотреть. Зачем!? Все новости я уже знаю.
Чемодан главное не разгребай Тебе пригодится) Цитата:
Coopidon: Смею обратить внимание, что не только в СНГ. И в Азию не кажинный день, и на континент Евразия. Так-то Гремми и сам не каждый день выдают. Тем более, гордись! Тем более за ремикс! Ток, ты это! Выдыхай бобер!
О смотрите те ка Умеет когда надо)) Молодец Я тебе леденец пришлю за такое Заслужила!Цитата:
Coopidon: Не зря значит боятся Российские СМИ. Вошь, как, значит, не зря... Невидимая рука Москвы. Одно Поремушко, ничего не боится! Такой вот он герой, лыцарь без страха и упрека! Спайдермен -черный плащь летячий в ночи... Единственно, чего он, такой бесстрашный, боится и панически трусит, так это чтобы назвать воров в правительстве Казахстана.
А зачем? Главное я тебя могу заставить говорить то что я хочу а ты ещё не умеешь)) Нет с леднецом погорячился всё-таки Не пришлю Серому отдам
Coopidon: Ну так-то да! Ну смотри, в слове QazaQstan, 1 и 5 буквы одинаковы, они и читаться должны одинаково. Или я не прав? Если не прав, то прошу прощения! Признаюсь в своём невежестве... Я вот, например, мне не нравится, орыс, Ресей. Должно быть русский и Россия. Не раися, и не роися... Ты как считаешь, а!?
Я считаю надо говорить так как говорят обычные россияне Тоесть они то про свою страну больше знают А они последнее время говорят рашка-ну и все остальное ты знаешь по рифме Но это как-то мелко Мыж не крахоборы какие-то так на соседнюю страну Можно как пишут российские журналисты "роися Вперде" Как тебе такое?Цитата:
Coopidon: Ну так-то ты сейчас всех Казахстанских учёных юмористами назвал. Ты хоть иногда думаешь что говоришь? Или у тебя всегда всё- наоборот!?
Ну вот сама себя подловила) Давай пруф про высказывание всех! учёных Казахстана только вот чтобы прям всех! И не от имени) Цитата:
Coopidon: Ну так-то ты должен бежать латиницу учить. Или у тебя у самого и аккаунтов и паспортов запас припасен. Так то ты на форуме-патриот, но в запасе пару аккаунтов и , заодно пару-тройка паспортов с разным гражданством, на всяко! Как докажешь?
Как докажу что ты не права? А зачем? В чем смысл? Каждой проходящей собаке не будешь же в ответ Извини за выражение вставать и гавкать)) Собаки гавкают а Караван идет) Так могу только покормить,извини Цитата:
maxsaf: А как будет на латинице слово казах? Qazaq?
Электрон не знает различие в букве q и букве g Так и эта Совпадение?)))
abaika95: И размах грязи и всего остального выше Народ правда такой же
Ну наконец-то прорвало! То что накопилось и мучало. С облегченьицем, вас!
Кумыс помог? Или другое слабительное? Цитата:
abaika95: Я тебе леденец пришлю за такое
Что-ты! А сам, как Навальный, голодать будешь? Я такую жертву не приму...
Цитата:
abaika95: Я считаю надо говорить так как говорят обычные россияне Тоесть они то про свою страну больше знают А они последнее время говорят рашка-ну и все остальное ты знаешь по рифме Но это как-то мелко Мыж не крахоборы какие-то так на соседнюю страну Можно как пишут российские журналисты "роися Вперде" Как тебе такое?
Я считаю что ты свое мнение можешь употребить до/вместе с леденцом между комысом. Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
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