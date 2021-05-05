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≡ Парламент принял закон, запрещающий продажу земли иностранцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41472
Парламент принял закон, запрещающий продажу земли иностранцам
Отправлено: 05.05.21 - 16:49
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Парламент Казахстана принял закон, запрещающий обладание землями сельскохозяйственного назначения иностранцами, кандасами и иностранными юридическими лицами.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21759
Re: Парламент принял закон, запрещающий продажу земли...
Отправлено: 05.05.21 - 16:49
#1
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Жаль, а я так, хотел купить - кусочек... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13933
Парламент принял закон, запрещающий продажу земли иностранцам
Отправлено: 05.05.21 - 17:05
#2
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А разве ранее было не так?

Цитата:
Земельный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442. Статья 23. Собственность на земельные участки граждан и юридических лиц:
4. В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (негосударственных) могут находиться земельные участки для целей, указанных в пункте 3 настоящей статьи, за исключением земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения.


[Исправлено: Victor Yang, 05.05.2021 - 17:20]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11790
Парламент принял закон, запрещающий продажу земли иностранцам
Отправлено: 05.05.21 - 17:27
#3
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Цитата:
drakon:
хотел купить - кусочек..


кулечек ты хотел сказать?
это можно, с запахом детства.
или воздух Кустаная в консервных банках
продают, его можно купить.

[Исправлено: alex_60, 05.05.2021 - 19:24]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7904
Re: Парламент принял закон, запрещающий продажу земли...
Отправлено: 05.05.21 - 22:42
#4
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Цитата:
drakon:
Жаль, а я так, хотел купить - кусочек

Опять зачем-то про мясо начал)
Голодный, бедный
Ну причем тут кусочек свеженины??
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