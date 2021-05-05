Отправлено: - 17:05

Земельный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442. Статья 23. Собственность на земельные участки граждан и юридических лиц:

4. В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (негосударственных) могут находиться земельные участки для целей, указанных в пункте 3 настоящей статьи, за исключением земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения.

[Исправлено: Victor Yang, 05.05.2021 - 17:20]

А разве ранее было не так?Цитата: