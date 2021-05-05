Говорят на английском, но вот официального языка как такового нет. Цитата:
Сергей kst: в Индии
Хинди и английский Цитата:
Сергей kst: Германии?
Единственный удачный пример. Насчет того что это правильно - не согласен. Тем более что там глубже всё я имел ввиду - эта кучка может настроиться на то что было сделано на Украине. А если власти её послушают и изменят законодательство, то неизбежен социальный взрыв большей части Казахстана.
Victor Yang: А если власти её послушают и изменят законодательство, то неизбежен социальный взрыв большей части Казахстана.
Взрыва не будет Будет недовольство это да Но большинством будут возмущаться те кто тут по российским паспортам живёт и жители мегаполисов Да и никто не пойдет на такой шаг как резкое изменение законодательства Критическая масса сторонников не набралась а это еще лет 20 в запасе Да и то вопрос языка это больше крючок для международной работы Любое негативное заявление в Москве будет прямо воздействовать на работу внутри страны Второй Украины тут не будет если учитывать и изучать опыт её падения
abaika95: Там Варламова недавно вышел ролик топ-10 грязных городов России Ужас ужас что творится
Ну зачем же так далеко ходить!? Тем более сравнивать с Россией? Фи! Вот хоть у ВЧКашки спросите, какая грязь в России, она недавно из Рязани изволила прибыть. Другое дело, месные дела Столица и еще Совсем же другое дело! Тишина, чистота...
abaika95: Взрыва не будет Будет недовольство это да Но большинством будут возмущаться те кто тут по российским паспортам живёт и жители мегаполисов Да и никто не пойдет на такой шаг как резкое изменение законодательства Критическая масса сторонников не набралась а это еще лет 20 в запасе Да и то вопрос языка это больше крючок для международной работы Любое негативное заявление в Москве будет прямо воздействовать на работу внутри страны Второй Украины тут не будет если учитывать и изучать опыт её падения
Фух! Прямо как мёд между ушей, прямо сердце от камня отлегло. Если само Вано Кашпиросски сказало, тут можно верить!
Сегодня Хабар не буду смотреть. Зачем!? Все новости я уже знаю.
abaika95: Грэмми не каждый день в СНГ приезжает) Даже и за ремикс Который удачнее оригинала получился)
Смею обратить внимание, что не только в СНГ. И в Азию не кажинный день, и на континент Евразия. Так-то Гремми и сам не каждый день выдают. Тем более, гордись! Тем более за ремикс! Ток, ты это! Выдыхай бобер! Цитата:
abaika95: И не было на майдане никаких нац призывов пока на российском телевидении не начали майдан песочить Ци
Не зря значит боятся Российские СМИ. Вошь, как, значит, не зря... Невидимая рука Москвы. Одно Поремушко, ничего не боится! Такой вот он герой, лыцарь без страха и упрека! Спайдермен -черный плащь летячий в ночи...
Единственно, чего он, такой бесстрашный, боится и панически трусит, так это чтобы назвать воров в правительстве Казахстана.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать