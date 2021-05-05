Отправлено: - 21:01

abaika95:

Взрыва не будет Будет недовольство это да Но большинством будут возмущаться те кто тут по российским паспортам живёт и жители мегаполисов Да и никто не пойдет на такой шаг как резкое изменение законодательства Критическая масса сторонников не набралась а это еще лет 20 в запасе Да и то вопрос языка это больше крючок для международной работы Любое негативное заявление в Москве будет прямо воздействовать на работу внутри страны Второй Украины тут не будет если учитывать и изучать опыт её падения

Цитата:Фух!Прямо как мёд между ушей, прямо сердце от камня отлегло.Если само Вано Кашпиросски сказало, тут можно верить!Сегодня Хабар не буду смотреть. Зачем!? Все новости я уже знаю.