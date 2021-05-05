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≡ К ветеранам с песнями - акция "Фронтовые бригады" стартовала в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41472
К ветеранам с песнями - акция "Фронтовые бригады" стартовала в Костанае
Отправлено: 05.05.21 - 18:09
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Дворовые концерты для ветеранов Великой Отечественной проводят сотрудники ДК "Мирас". 5 и 6 мая артисты будут приезжать в гости к участникам войны и петь для них песни. Акция "Фронтовые бригады" проходит в Костанае впервые.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
296
Re: К ветеранам с песнями - акция "Фронтовые бригады"...
Отправлено: 05.05.21 - 18:09
#1
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Как позитивно организовали! Ветеранам спели любимые песни и даже потанцевали. Как приятно смотреть на пожилых людей, которые, несмотря на преклонный возраст, убеленные сединами, продолжают радоваться жизни и вселять оптимизм в сердца молодых!
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