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≡ "Полностью всех запутали" - Цоя попросили четко отвечать о вакцинации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41470
"Полностью всех запутали" - Цоя попросили четко отвечать о вакцинации
Отправлено: 05.05.21 - 12:24
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Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на заседании палаты попросил министра здравоохранения Алексея Цоя считать количество вакцинированных людей только по числу привитых двумя компонентами вакцины.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7900
Re: "Полностью всех запутали" - Цоя попросили четко...
Отправлено: 05.05.21 - 12:24
#1
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Цитата:
Вчера 117 тысяч граждан получили вакцину, темпы наращиваются. Граждане осознали, сначала шли с осторожностью на вакцинацию. Сейчас они видят, что много знакомых привиты. Не видят каких-либо осложнений. Мы видим, активность граждан повышается", - сказал министр.

Люди хотят заграницу в отдых полететь летом
Вот и пошли скопом на вакцинацию
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
118
Re: "Полностью всех запутали" - Цоя попросили четко...
Отправлено: 05.05.21 - 13:01
#2
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Abaika95 Цитата/Люди хотят заграницу в отдых полететь летомВот и пошли скопом на вакцинацию

Да, конечно.
Люди хотят работать.
Добровольно принудительно.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21755
"Полностью всех запутали" - Цоя попросили четко отвечать о вакцинации
Отправлено: 05.05.21 - 13:12
#3
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Цитата:
Партизан7:
Люди хотят работать.

Да, вчера - работали.
Сегодня уже - отдыхают... :lol: ;-)
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