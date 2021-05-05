Отправлено: - 11:20





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41896 Шесть акимов сменил глава Костанайской областиИсточник:

Цитата:От перестановки слагаемых-сумма не меняется.Мартышка к старости слаба глазами стала;А у людей она слыхала,Что это зло еще не так большой руки:Лишь стоит завести Очки.Очков с полдюжины себе она достала;Вертит Очками так и сяк:То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,То их понюхает, то их полижет;Очки не действуют никак."Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,Кто слушает людских всех врак:Всё про Очки лишь мне налгали;А проку на-волос нет в них".Мартышка тут с досады и с печалиО камень так хватила их,Что только брызги засверкали.