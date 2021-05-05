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≡ Шесть акимов сменил глава Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41470
Шесть акимов сменил глава Костанайской области
Отправлено: 05.05.21 - 11:20
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Глава Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил новых акимов сразу в шести городах и районах. На Instagram-странице акима говорится, что решение согласовано с депутатами маслихатов городов и районов.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
281
Re: Шесть акимов сменил глава Костанайской области
Отправлено: 05.05.21 - 11:20
#1
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Цитата:
Шесть акимов сменил глава Костанайской области

Источник:

От перестановки слагаемых-сумма не меняется.
Мартышка к старости слаба глазами стала;А у людей она слыхала,Что это зло еще не так большой руки:Лишь стоит завести Очки.Очков с полдюжины себе она достала;Вертит Очками так и сяк:То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,То их понюхает, то их полижет;Очки не действуют никак."Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,Кто слушает людских всех врак:Всё про Очки лишь мне налгали;А проку на-волос нет в них".Мартышка тут с досады и с печалиО камень так хватила их,Что только брызги засверкали.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
57
Шесть акимов сменил глава Костанайской области
Отправлено: 05.05.21 - 11:27
#2
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Цитата:
Сергей kst:
От перестановки слагаемых-сумма не меняется. Мартышка к старости слаба глазами стала;

Любителям дедушки Крылова должна быть более близка в данном контексте другая басня - Квартет. ;-)

[Исправлено: urmas, 05.05.2021 - 11:55]
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11479
Re: Шесть акимов сменил глава Костанайской области
Отправлено: 05.05.21 - 12:13
#3
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Цитата:
urmas:
Любителям дедушки Крылова должна быть более близка в данном контексте другая басня - Квартет.





:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7900
Шесть акимов сменил глава Костанайской области
Отправлено: 05.05.21 - 12:25
#4
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Цитата:
Сергей kst:
От перестановки слагаемых-сумма не меняется.

Согласен
Нужна статика
По 15-20 лет чтобы на одном месте сидели) вот тогда прогресс будет!
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