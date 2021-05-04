Ну вы уже как погремуха Записываете то что и так есть на форуме)Цитата:
maxsaf: Кто? Какого друга, о ком речь?)
О друзьях)Цитата:
maxsaf: Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки
Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)Цитата:
Victor Yang: Да, в прямом переводе это так. А вот контекстный смысл совсем другой (кстати, могу очень интересную книгу про переводы посоветовать: Нора Галь "Слово живое и мёртвое"). С чего бы ему называть свою, кхм..., "онлайн-партию" площадью?
Площадка Интернет площадка Форум НГ это тоже площадка где обсуждают разные вопросы У него языковая площадка где обсуждают вопросы языка! Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата:
Victor Yang: Он не ведёт диалоги - он жжёт покрышки, пока только фигурально
"Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языка Майдан не нес идеи украинизировать общество или язык Не выступали там против русских Выступали там против власти Януковича Кое в какой стране,властям это не понравилось В итоге всех кто против власти начали называть майданаутыми) Ну а потом и война подтянулась и понеслось вообще сумбурное
Victor Yang: Кстати, интересный момент - определённая доля моих "собратьев" по переселению, получив заветный паспорт РФ, возвращается жить в Казахстан (естественно, предварительно зарегистрировав утрату гражданства РК). Вот казалось бы - что ими движет? Я думаю - именно неуверенность на почве языка: пока можно комфортно работать и жить, используя удобное средство коммуникации, но это ПОКА, а что будет потом - многие боятся и создают себе определённый тыл.
Это называется хитроопость обыкновенная Запасной аэродром себе обеспечили И живут дальше в стране Кое где гадят,кое где ноют но всеровно живут Временщики В России не нужны А тут удобно В итоге ждут когда что-нибудь произойдет Чемодан собрали и свалили)
abaika95: Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)
Так здОрово вам лишний раз напомнить об этом. А то за бюджетный счет пытаются поставить памятники батырам, о чьих заслугах никому ничего не известно. А тут все понятно - самый крутой в снг Иманбек-батыр немножко ускорил песню, в которой нигга что-то без резинки пытается сделать кому-то
abaika95: "Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языка
Цитата:
abaika95:Выступали там против власти Януковича
Оно не против - оно ЗА. ЕВРОмайдан - за евроинтеграцию, ТИЛмайдан - за повсеместное использование казахского языка. И во всех этих ЗА - есть и ПРОТИВ - против союза с Россией в первом случае и против русского языка во втором.
abaika95: У него языковая площадка где обсуждают вопросы языка!
Это да!
Ещё как обсуждают. Слова, прощу прощения, шавинис, гастербайтер (сохраню оригинальное написание, как в комментах), аккулак, шошкалар, там в каждом комменте встречается. А сам Куат, на малейшее появления неказахских ников, с комментариями реагирует, интелигентно- ,,ещё раз хрюкнешь- забаню''.... Милейшие люди! Прям таки, цвет-нации!
Не хочется эту грязь упоминать, но Погремушка по другому-не понимает! Цитата:
abaika95: Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата: Victor Yang:
Так ить, один месный учоный-болгер доказал что у украинцев- тюрские корни. Ты не знал!?
maxsaf: Цитата: abaika95: Я даже не удивлен что пример именно такой от вас) Так здОрово вам лишний раз напомнить об этом. А то за бюджетный счет пытаются поставить памятники батырам, о чьих заслугах никому ничего не известно. А тут все понятно - самый крутой в снг Иманбек-батыр немножко ускорил песню, в которой нигга что-то без резинки пытается сделать кому-то Памятник, однозначно
Да какой ему памятнег. Плевать оно хотело на все памятники и на каждый в отдельности.
Это просто профессиия такая.
Вот например у жриц продажной любви у столбов с улицы Карбышева, если нет клиента долго, то это исключительно их проблемы. У нанятых легкого поведения газетных коллег трудящихся на форумах и в соцсетях условия несомненно лучше. Если их клиенты, которых нуно поливать, не заходят на форумы, то можно копипастить помоечные строчки о чём-то происходящем в далёкой стране.
Хорошо быть газетной жрицей! Тепло, не дует, мухи за ляжку не кусают. И всякую хрень постить можно. Глюпый насяльник всё равно ничего не понимает!
maxsaf: Так здОрово вам лишний раз напомнить об этом. А то за бюджетный счет пытаются поставить памятники батырам, о чьих заслугах никому ничего не известно. А тут все понятно - самый крутой в снг Иманбек-батыр немножко ускорил песню, в которой нигга что-то без резинки пытается сделать кому-то Памятник, однозначно
Ну не памятник но пропиарить надо Грэмми не каждый день в СНГ приезжает) Даже и за ремикс Который удачнее оригинала получился) Или западные музыкальные критики ошиблись? Че там ваши советники об этом говорят?) Цитата:
Victor Yang: Оно не против - оно ЗА. ЕВРОмайдан - за евроинтеграцию,
Майдан был против власти которая изначально была за евроинтеграцию а потом резко переобулась И не было на майдане никаких нац призывов пока на российском телевидении не начали майдан песочить Цитата:
Victor Yang: И во всех этих ЗА - есть и ПРОТИВ - против союза с Россией в первом случае и против русского языка во втором.
Ну это потом уже его площадка деградировала в это Изначально он был активистом за обслуживание на гос языке хоть и спорными методами
Coopidon: Слова, прощу прощения, шавинис, гастербайтер (сохраню оригинальное написание, как в комментах), аккулак, шошкалар, там в каждом комменте встречается. А сам Куат, на малейшее появления неказахских ников, с комментариями реагирует, интелигентно- ,,ещё раз хрюкнешь- забаню''.... Милейшие люди! Прям таки, цвет-нации!
Ну тут на НГ не хуже бывает Хазахстан хазахи,и самый глупый тезис мы вам тут все построили и чето все воспринимают это как в порядке вещей даже не банят за такое хрюканье) Полярные площадки так сказать Цитата:
Coopidon: Не хочется эту грязь упоминать, но Погремушка по другому-не понимает!
Ну ты же вроде как поняла что пишешь и о чем?Цитата:
Coopidon: Так ить, один месный учоный-болгер доказал что у украинцев- тюрские корни. Ты не знал!?
А ты всех учёных блогеров воспринимаешь за истину? Ну тогда Задорнов с его ведами наверно твой божок))Цитата:
Coopidon: Это называется-предусмотрительность!
Нет хитроопость Цитата:
Coopidon: Это когда 2 ника регинят, чтобы с двух рук тут на форуме, накидывать субстанцию на вентилятор.
Да и такое бывает Даже по 3 у некоторых есть Сидят ждут часа икс) Цитата:
Coopidon: И в чем разница с месными!?
Местными русскими кто паспорта не побежал рфские получать? Наверно как-то чести больше Цитата:
Coopidon: А ты все ж таки надумал к ним в штаб? Да! Позновато. Пячаль-бяда! Но ты нерасстраивайся. Иди к Куату. Он тебя с руками и ногами думаю заберет.
Да Казахстану давно уже надо было фбк к себе забрать) Такой опыт)
Серый волк: Вот например у жриц продажной любви у столбов с улицы Карбышева
И серый сидит до сих пор вспоминает этот опыт)) Цитата:
Серый волк: Если их клиенты, которых нуно поливать,
А ты не этим раньше занимался разве?) Вроде как форум и славился одним газетным коллегой карбышевских жриц поливания всего и вся с неизменной фичей про акунаматат Пока не излечился от комплексов Не боись тут смена тебе подоспела,чуть по глупее но прыткая) наполеончиком себя корчит) так что ваше карбышевское дело цветет и пахнет,пахнет и цветет
Victor Yang: ТИЛмайдан - за повсеместное использование казахского языка. И во всех этих ЗА - есть и ПРОТИВ - против союза с Россией в первом случае и против русского языка во втором.
Ну и правильно.В штатах на каком языке говорят,в Индии,Германии? Единственная ошибка-это быть против союза с Россией.Китай-мощнейшая промышленность и кошелек, не пройдет мимо.И плевал он(Китай)на международное право и демократию.Можно много и долго спорить об этом,но Китай просто поглотит и ассимилирует за пару поколений,а то и быстрее.Пока медведь охраняет мед,дракон не решится на действия.Конечно,пчелы возмущаются-мы самобытны,мы независимы,и понемногу жалят медведя.Но видимо что-то им стелит глаза.Медведь терпеливый,но если ему надоест,он бросит охранять пасеку.И тогда прийдет дракон и сожжет все.
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