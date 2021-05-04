Отправлено: - 09:31

КГСПС:

Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал.

dandiv:

есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться.

Цитата:Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?Цитата:Медотвод в поликлинике взять нельзя, если действительно противопоказания? Обследоваться, по идее, и перед каждым местным наркозом нужно, но это время и деньги - поэтому, как правило, пациент сам на это не идёт.