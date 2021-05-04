Отправлено: - 09:48

Tenkisch:

Да уж страна просто плачет по порядкам СТАЛИНА.

Victor Yang:

А ты своих детей, когда они заболеют, тоже домой не пускаешь пока они не вылечатся?

Цитата:При Сталине небыло порядкаЭто народный мифИначе кого постоянно расстреливиали тогда если был порядок?)Цитата:Ну нормальные родители не пускают детей гулять когда по улице чума ходитА если дети уже выросли и сами с усами знают что и как делать,особенно если рискуют тогда когда во всем мире пандемия а они поперлись отдыхать в теплые страны то таких держать по дальше надо от здоровых