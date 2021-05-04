"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
Нападение на врача травматологического отделения Костанайской городской больницы произошло в ночь с 3-го на 4 мая. В избиении подозревают 26-летнего жителя Аулиекольского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции. Читать новость
Зря вы так. Я в свою сознательную взрослую жизнь два раза залетал в больницу. Кстати как раз в травматологию со сломаной ногой. Я вам скажу очень красивое отношение ко мне было. Особенно мне понравилось когда я пришёл спустя год снимать пластину с ноги. Там же как. Сначало идешь в поликлинику получать направление. Но там как всегда, облом. запись закончилась и только на следующий месяц если повезет. Я сразу пошел на прямую к врачу который год назад мне ставил пластину. Он меня выслушал. Сказал. Ок! Завтра приходи снимим. А с поликлиникой решим вопрос . Но втроц раз все курсе. Это ковид. Тоже мазя. Повторять не буду. Так что наших врачей надо беречь. Их и так мало осталось. Они тоже люди и многие сваливают, многие на чемоданах сидят.
Если посидеть вечером и ночью в приёмном покое гор.больницы и травматологии в праздничные дни то можно подумать что в городе идёт война. И у каждого пациента пальцы веером, каждый стремиться убежать и отомстить обидчику.
Врач в России убил пациента! Это был старший лейтенант в отставке Евгений Вахтин, ветеран Афганистана, дважды раненный в ногу, контуженный в ходе боевой операции Кундуз, инвалид 3 группы, прошедший пытки в плену и всю войну командиром экипажа танка Т-72. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спец заданий, получивший звание Героя СССР"
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