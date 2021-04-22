Управление образования организовало пресс-тур по двум местным колледжам: высшему политехническому и строительному. Экскурсия состоялась после того, как «НГ» рассказала о планах закупить супердорогие ноутбуки для колледжа бытсервиса в рамках республиканской программы «Жас маман». Антикоррупционная служба считает цену этой госзакупки завышенной. Организаторы пресс-тура хотели показать, насколько уже приобретенное в рамках «Жас маман» оборудование современно и необходимо студентам. Техника действительно поразила брендовостью и дороговизной, но смысл ее покупки пока не ясен. Читать статью
Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать полноценные знания студентам...
Немного не понял вывод Писали писали сколько и какое оборудование крутое у студентов а в итоге вывели что это пыль в глаза..... По логике автора надо сначала здание отремонтировать а студенты пусть пока на палках учатся? Так это как раз и будет пыль в глаза,делать внешний вид красоты учреждения а внутри старье Цитата:
Дантист: Исходя из такой логики водителей автобусов нужно обучать на болидах Формулы-1.
Немного не корректный пример Водитель навороченного грузовика может легко работать на газончике А вот водитель газоничка не сразу разберётся в навороченном грузовике Так что пусть лучше студенты учатся на крутом оборудовании в колледже,деграднуть в рабочем плане до лопаты всегда успеют)
Уважаемая Ольга Лихограй, вот фото, сделанное прямо сейчас, на лабораторный корпус в котором вы были. Капремонт в колледже делали в 2018 году, в 19 и 20 проводили ремонт внутренних помещений. Пока студенты и преподы сидели по домам отремонтировали все аудитории! На данный момент в колледже нет ни одного ветхого или уставшего помещения! Откуда вы взяли старые крыши? Понимаю, было мало времени на осмотр, приезжайте еще, проведу вам полную экскурсию. А пока, ваши слова выглядят крайне необъективно и непрофессионально, как минимум... Выставляют наш колледж в неприглядном свете и перечеркивают работу наших людей. Комаров Денис, зам.директора по ИТ, КПВК
Уважаемый Денис! В официальном запросе министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову мы спрашивали о капитальных ремонтах всех костанайских колледжей, участвующих в программе "Жас Маман". О капитальном ремонте политехнического высшего колледжа вопрос задавался в присутствии представителя управления образования. Информация о том, что его недавно полностью капитально отремонтировали, не озвучивалась. Возможно, вы имеете в виду текущий ремонт? Кроме того, в редакции "НГ" есть фото главного входа вашего колледжа,где с козырька обваливается штукатурка, а стена облицована старым кирпичом...
категорически не согласен с выводами журналистов. Лучше обучать студентов, показывая технологические возможности для упрощения работы. Например, я финансист, но меня в универе обучали бухгалтерскому учету, заполняя бумажные формы Баланса, ДДС и пр. Нам не объясняли принципов 1С и альтернативных программ, которые можно использовать для учета. т.е. если мне сейчас нужно оптимизировать работу, мне нужно потратить много времени чтобы найти какие-то решения для финансового учета и путем проб и ошибок понять подходит оно под мои задачи или нет. А это время и деньги. Обучаясь на данном оборудовании, студент, выйдя на работу, сможет дать свои рекомендации по улучшению условий труда путем приобретения аналогичного оборудования и, возможно, работодатель прислушается. Когда заканчиваешь учебное заведение все смотрят на навыки и опыт, а не на красоту здания в котором ты учишься.
"Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать полноценные знания студентам..." Ольга Лихограй, Вы неправы и очень сильно. Вас наверно ценники на актуальное оборудование побудили на такую негативную статью? Ну так Вам для сведения оборудование нынче дорого стоит для Казахстана потому что продается за евро и доллары которые потом переводятся в тенге ("Цена одного такого гончарного круга - 534 890 тенге, в строительном колледже их десять":- 1000 евро для станка это недорого). P.S. Я рад за тех студентов у которых есть современное оборудование для получения современных знаний(не факт что все получат, но это другая история).
Судя по фото, видно полнейшее фуфло!!! Причём в первозданном дикарямбищном виде. Ничего кроме конкурентов таджикским гастарбайтерам с помощью этого хлама вырастить невозможно.
Siemens в 21 веке это прежде всего энергетическое оборудование и системы автоматизации производственных процессов. Причём далеко не безгрешные. И с множеством проблем. Есть удачные решения - есть просто откровенный брак и недопиленное оборудование даже у Siemens. Любой современный специалист должнен знать все эти потроха энергетики и диспетчеризации, сильные и слабые их места. От удачного siprotec siemens до неудачного сухого трансформатора с чудовищным турецким железом. От простого контроллера в шкафу автоматики до глобальной и криво работающей Desigo CC. Потому как это железо и софт будет доминировать в мире середины 21 века. И прочие клоны будут построены по подобию.
Но судя по описанию закуплено то, что называется "лохотрон"
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