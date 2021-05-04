Отправлено: - 19:44

maxsaf:

Тил майдан? ) Ок, так и запишем

maxsaf:

Кто? Какого друга, о ком речь?)

maxsaf:

Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки

Victor Yang:

Да, в прямом переводе это так. А вот контекстный смысл совсем другой (кстати, могу очень интересную книгу про переводы посоветовать: Нора Галь "Слово живое и мёртвое"). С чего бы ему называть свою, кхм..., "онлайн-партию" площадью?

Victor Yang:

Он не ведёт диалоги - он жжёт покрышки, пока только фигурально

Цитата:Ну вы уже как погремухаЗаписываете то что и так есть на форуме)Цитата:О друзьях)Цитата:Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)Цитата:ПлощадкаИнтернет площадкаФорум НГ это тоже площадка где обсуждают разные вопросыУ него языковая площадка где обсуждают вопросы языка!Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата:"Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языкаМайдан не нес идеи украинизировать общество или языкНе выступали там против русскихВыступали там против власти ЯнуковичаКое в какой стране,властям это не понравилосьВ итоге всех кто против власти начали называть майданаутыми)Ну а потом и война подтянулась и понеслось вообще сумбурное