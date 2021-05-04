Re: Побывавшие в Индии должны изолироваться дома на 14 дней...

Отправлено: - 22:56

А зачем их вообще в страну впустили? Людей которым наплевать на всё и на всех? Закройте их на карантин на пол года, мало ли они какую заразу привезли в страну. Да уж страна просто плачет по порядкам СТАЛИНА.