Прогноз на 5 дней
пасмурно+17°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • Ю-ЮВ, 3.92 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Побывавшие в Индии должны изолироваться дома на 14 дней после прибытия в Казахстан
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41468
Побывавшие в Индии должны изолироваться дома на 14 дней после прибытия в Казахстан
Отправлено: 04.05.21 - 22:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за неблагополучной эпидситуации по Covid-19 в Индии, где ежедневно выявляют до 400 000 инфицированных, Казахстан вводит дополнительные меры по предупреждению завоза штамма, распространённого на территории этой страны.
Читать новость

T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
51
Re: Побывавшие в Индии должны изолироваться дома на 14 дней...
Отправлено: 04.05.21 - 22:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем их вообще в страну впустили? Людей которым наплевать на всё и на всех? Закройте их на карантин на пол года, мало ли они какую заразу привезли в страну. Да уж страна просто плачет по порядкам СТАЛИНА.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS