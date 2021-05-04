Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...

Отправлено: - 21:21

Вакцинируют везде, даже там где "можно", в кавычки взял, потому что неправильно все это - есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться. Но у нас как... да как всегда - хочешь... получай укол, не хочешь - все равно получай. Если потом от последствий вакцинации будут проблемы (обследования ведь не проводятся), то виноват останется вакцинируемый, ведь он сам ДОБРОВОЛЬНО пошел на этот шаг.

Статья 77. Права граждан Республики Казахстан

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на:

18) дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок;