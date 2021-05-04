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"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
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