Отправлено: - 21:05

CrazyBeaver:

Ага зря. Жене до сих пор палец на ноге не могут в нормальное состояние привести. Меня не было. Так она стерпела. Пьяный, воткнул как мог перелом с вывихом и отправил.

Цитата:Вы такими темпами всех врачей изничтожите! И плохих и хороших.И кто тогда лечить будет?Недоучки-Погремушки-на форуме!? Через интернет, по вайфаю?