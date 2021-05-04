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≡ "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41467
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
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Нападение на врача травматологического отделения Костанайской городской больницы произошло в ночь с 3-го на 4 мая. В избиении подозревают 26-летнего жителя Аулиекольского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
161
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
#1
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Ой смотри какие невинные. А когда сами на смене нетрезвые сидят и херню творят вместо помощи. Видать решил кто-то что-то припомнить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10202
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 19:13
#2
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Цитата:
CrazyBeaver:

Зря вы так. Я в свою сознательную взрослую жизнь два раза залетал в больницу.
Кстати как раз в травматологию со сломаной ногой. Я вам скажу очень красивое отношение ко мне было. Особенно мне понравилось когда я пришёл спустя год снимать пластину с ноги. Там же как. Сначало идешь в поликлинику получать направление. Но там как всегда, облом. запись закончилась и только на следующий месяц если повезет. Я сразу пошел на прямую к врачу который год назад мне ставил пластину. Он меня выслушал. Сказал. Ок! Завтра приходи снимим. А с поликлиникой решим вопрос . Но втроц раз все курсе. Это ковид. Тоже мазя. Повторять не буду. Так что наших врачей надо беречь. Их и так мало осталось. Они тоже люди и многие сваливают, многие на чемоданах сидят.

[Исправлено: Vit, 04.05.2021 - 18:14]
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
161
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 20:44
#3
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Цитата:
Vit:

Ага зря. Жене до сих пор палец на ноге не могут в нормальное состояние привести. Меня не было. Так она стерпела. Пьяный, воткнул как мог перелом с вывихом и отправил.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
981
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 21:05
#4
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Цитата:
CrazyBeaver:
Ага зря. Жене до сих пор палец на ноге не могут в нормальное состояние привести. Меня не было. Так она стерпела. Пьяный, воткнул как мог перелом с вывихом и отправил.

Вы такими темпами всех врачей изничтожите! И плохих и хороших. ;-)
И кто тогда лечить будет?
Недоучки-Погремушки-на форуме!? Через интернет, по вайфаю?
:oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
294
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 21:51
#5
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Если посидеть вечером и ночью в приёмном покое гор.больницы и травматологии в праздничные дни то можно подумать что в городе идёт война. И у каждого пациента пальцы веером, каждый стремиться убежать и отомстить обидчику.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
981
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 21:57
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если посидеть вечером и ночью в приёмном покое гор.больницы и травматологии в праздничные дни то можно подумать что в городе идёт война. И

А вы ещё кроме Рязани и Златоуста, ещё и в приемном покое вечерами и ночами, свои порядки наводите!?
Как у вас на все время -хватает?
Ещё и на форуме -успеваете писать!
Святая женщина!!!
;-) :lol:

[Исправлено: Coopidon, 04.05.2021 - 21:58]
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