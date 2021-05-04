Отправлено: - 20:42

Vit:

Полиция просьба посадите отца этой винтовки на 6 месяцев , вроде будет норм. Скорей всего урок не будет, но все-таки

Цитата:Рядом отрока его посадить. Тогда урок может и будет. Для обоих....