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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 19:44
Цитата:
Ну вы уже как погремуха
Записываете то что и так есть на форуме)Цитата:
О друзьях)Цитата:
Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)Цитата:
Площадка
Интернет площадка
Форум НГ это тоже площадка где обсуждают разные вопросы
У него языковая площадка где обсуждают вопросы языка!
Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата:
"Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языка
Майдан не нес идеи украинизировать общество или язык
Не выступали там против русских
Выступали там против власти Януковича
Кое в какой стране,властям это не понравилось
В итоге всех кто против власти начали называть майданаутыми)
Ну а потом и война подтянулась и понеслось вообще сумбурное
maxsaf:
Тил майдан? ) Ок, так и запишем
Тил майдан? ) Ок, так и запишем
Ну вы уже как погремуха
Записываете то что и так есть на форуме)Цитата:
maxsaf:
Кто? Какого друга, о ком речь?)
Кто? Какого друга, о ком речь?)
О друзьях)Цитата:
maxsaf:
Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки
Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки
Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)Цитата:
Victor Yang:
Да, в прямом переводе это так. А вот контекстный смысл совсем другой (кстати, могу очень интересную книгу про переводы посоветовать: Нора Галь "Слово живое и мёртвое"). С чего бы ему называть свою, кхм..., "онлайн-партию" площадью?
Да, в прямом переводе это так. А вот контекстный смысл совсем другой (кстати, могу очень интересную книгу про переводы посоветовать: Нора Галь "Слово живое и мёртвое"). С чего бы ему называть свою, кхм..., "онлайн-партию" площадью?
Площадка
Интернет площадка
Форум НГ это тоже площадка где обсуждают разные вопросы
У него языковая площадка где обсуждают вопросы языка!
Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата:
Victor Yang:
Он не ведёт диалоги - он жжёт покрышки, пока только фигурально
Он не ведёт диалоги - он жжёт покрышки, пока только фигурально
"Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языка
Майдан не нес идеи украинизировать общество или язык
Не выступали там против русских
Выступали там против власти Януковича
Кое в какой стране,властям это не понравилось
В итоге всех кто против власти начали называть майданаутыми)
Ну а потом и война подтянулась и понеслось вообще сумбурное
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 19:53
Цитата:
Это называется хитроопость обыкновенная
Запасной аэродром себе обеспечили
И живут дальше в стране
Кое где гадят,кое где ноют но всеровно живут
Временщики
В России не нужны
А тут удобно
В итоге ждут когда что-нибудь произойдет
Чемодан собрали и свалили)
Victor Yang:
Кстати, интересный момент - определённая доля моих "собратьев" по переселению, получив заветный паспорт РФ, возвращается жить в Казахстан (естественно, предварительно зарегистрировав утрату гражданства РК). Вот казалось бы - что ими движет? Я думаю - именно неуверенность на почве языка: пока можно комфортно работать и жить, используя удобное средство коммуникации, но это ПОКА, а что будет потом - многие боятся и создают себе определённый тыл.
Кстати, интересный момент - определённая доля моих "собратьев" по переселению, получив заветный паспорт РФ, возвращается жить в Казахстан (естественно, предварительно зарегистрировав утрату гражданства РК). Вот казалось бы - что ими движет? Я думаю - именно неуверенность на почве языка: пока можно комфортно работать и жить, используя удобное средство коммуникации, но это ПОКА, а что будет потом - многие боятся и создают себе определённый тыл.
Это называется хитроопость обыкновенная
Запасной аэродром себе обеспечили
И живут дальше в стране
Кое где гадят,кое где ноют но всеровно живут
Временщики
В России не нужны
А тут удобно
В итоге ждут когда что-нибудь произойдет
Чемодан собрали и свалили)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 19:55
В России все веселее и веселее
Фбк распускает все свои штабы
Потомучто власти начали активно преследовать сторонников Навального
А Медузу признали иностранным агентом)
Гайки закручиваются к 23 году
Фбк распускает все свои штабы
Потомучто власти начали активно преследовать сторонников Навального
А Медузу признали иностранным агентом)
Гайки закручиваются к 23 году
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 20:14
Цитата:
Так здОрово вам лишний раз напомнить об этом. А то за бюджетный счет пытаются поставить памятники батырам, о чьих заслугах никому ничего не известно. А тут все понятно - самый крутой в снг Иманбек-батыр немножко ускорил песню, в которой нигга что-то без резинки пытается сделать кому-то
Памятник, однозначно
[Исправлено: maxsaf, 04.05.2021 - 20:15]
abaika95:
Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)
Я даже не удивлен что пример именно такой от вас)
Так здОрово вам лишний раз напомнить об этом. А то за бюджетный счет пытаются поставить памятники батырам, о чьих заслугах никому ничего не известно. А тут все понятно - самый крутой в снг Иманбек-батыр немножко ускорил песню, в которой нигга что-то без резинки пытается сделать кому-то
Памятник, однозначно
[Исправлено: maxsaf, 04.05.2021 - 20:15]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 13928
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 20:20
Цитата:
Цитата:
Оно не против - оно ЗА. ЕВРОмайдан - за евроинтеграцию, ТИЛмайдан - за повсеместное использование казахского языка. И во всех этих ЗА - есть и ПРОТИВ - против союза с Россией в первом случае и против русского языка во втором.
[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2021 - 20:22]
[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2021 - 20:23]
abaika95:
"Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языка
"Майдан" как движение это движение против власти но не как не против языка
Цитата:
abaika95:Выступали там против власти Януковича
Оно не против - оно ЗА. ЕВРОмайдан - за евроинтеграцию, ТИЛмайдан - за повсеместное использование казахского языка. И во всех этих ЗА - есть и ПРОТИВ - против союза с Россией в первом случае и против русского языка во втором.
[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2021 - 20:22]
[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2021 - 20:23]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 21:25
Цитата:
Это да!
Ещё как обсуждают. Слова, прощу прощения, шавинис, гастербайтер (сохраню оригинальное написание, как в комментах), аккулак, шошкалар, там в каждом комменте встречается. А сам Куат, на малейшее появления неказахских ников, с комментариями реагирует, интелигентно- ,,ещё раз хрюкнешь- забаню''....
Милейшие люди!
Прям таки, цвет-нации!
Не хочется эту грязь упоминать, но Погремушка по другому-не понимает!
Цитата:
Так ить, один месный учоный-болгер доказал что у украинцев- тюрские корни. Ты не знал!?
abaika95:
У него языковая площадка где обсуждают вопросы языка!
У него языковая площадка где обсуждают вопросы языка!
Это да!
Ещё как обсуждают. Слова, прощу прощения, шавинис, гастербайтер (сохраню оригинальное написание, как в комментах), аккулак, шошкалар, там в каждом комменте встречается. А сам Куат, на малейшее появления неказахских ников, с комментариями реагирует, интелигентно- ,,ещё раз хрюкнешь- забаню''....
Милейшие люди!
Прям таки, цвет-нации!
Не хочется эту грязь упоминать, но Погремушка по другому-не понимает!
Цитата:
abaika95:
Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата: Victor Yang:
Ну не виноват же он что украинцы свои площади называют тюркским словом майдан Цитата: Victor Yang:
Так ить, один месный учоный-болгер доказал что у украинцев- тюрские корни. Ты не знал!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.05.21 - 21:36
Цитата:
Это называется-предусмотрительность!
А,Цитата:
Это когда 2 ника регинят, чтобы с двух рук тут на форуме, накидывать субстанцию на вентилятор.
Цитата:
И в чем разница с месными!?
Делают ровно, то же самое! Если не в разы больше.
Но у них все Россия -виновата. Не даёт, панимаш, с Ам Ерикой им торговать. Да и вообще- во всем, они виноваты.
Цитата:
А ты все ж таки надумал к ним в штаб?
Да!
Позновато.
Пячаль-бяда!
Но ты нерасстраивайся. Иди к Куату. Он тебя с руками и ногами думаю заберет.
Или ты и есть-Куат?
Но моё мнение, может не совпадать с точкой зрения Редакции
[Исправлено: Coopidon, 04.05.2021 - 22:04]
abaika95:
Это называется хитроопость обыкновенная Запасной аэродром себе обеспечили И живут дальше в стране
Это называется хитроопость обыкновенная Запасной аэродром себе обеспечили И живут дальше в стране
Это называется-предусмотрительность!
А,Цитата:
abaika95:хитроопость обыкновенная
Это когда 2 ника регинят, чтобы с двух рук тут на форуме, накидывать субстанцию на вентилятор.
Цитата:
abaika95:
Кое где гадят,кое где ноют но всеровно живут Временщики
Кое где гадят,кое где ноют но всеровно живут Временщики
И в чем разница с месными!?
Делают ровно, то же самое! Если не в разы больше.
Но у них все Россия -виновата. Не даёт, панимаш, с Ам Ерикой им торговать. Да и вообще- во всем, они виноваты.
Цитата:
abaika95:
В России все веселее и веселее Фбк распускает все свои штаб
В России все веселее и веселее Фбк распускает все свои штаб
А ты все ж таки надумал к ним в штаб?
Да!
Позновато.
Пячаль-бяда!
Но ты нерасстраивайся. Иди к Куату. Он тебя с руками и ногами думаю заберет.
Или ты и есть-Куат?
Но моё мнение, может не совпадать с точкой зрения Редакции
[Исправлено: Coopidon, 04.05.2021 - 22:04]
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