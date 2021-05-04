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≡ На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41467
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 04.05.21 - 16:56
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Об этом напомнили в пресс-службе акимата Костаная. Соответствующие изменения были внесены в новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана. Они вступили в силу 3 мая.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
109
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 16:56
#1
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вот из добровольности плавно перетекает в принудительный формат вакцинации. Делаются условия для невозможности нормального проживания и работы для непривитых.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
901
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 21:21
#2
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Вакцинируют везде, даже там где "можно", в кавычки взял, потому что неправильно все это - есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться. Но у нас как... да как всегда - хочешь... получай укол, не хочешь - все равно получай. Если потом от последствий вакцинации будут проблемы (обследования ведь не проводятся), то виноват останется вакцинируемый, ведь он сам ДОБРОВОЛЬНО пошел на этот шаг.
Статья 77. Права граждан Республики Казахстан
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на:
18) дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок;
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1306
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 22:34
#3
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Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал. Как-то так...
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