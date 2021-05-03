Отправлено: - 18:18

drakon:

Вот целый год и шла - продажа. Теперь - завершилась...

Цитата:А вы не плохо, однако, осведомленыДействительно в конце апреля этого года завершилась окончательная продажа АО "Международный аэропорт Алматы" принадлежавшего чете Кулибаевых.Ранее согласованная цена покупки в размере 415 млн. $ была снижена до 365 млн.$ с учётом снижения трафика из-за пандемии. 50 млн отдадут позже, когда аэропорт вернётся к допандемийному трафику.Но Кулебаевы не дуракиВывели из АО фирму ТОО «Алматы ЗТО»,являющуюся стратегическим объектом в составе аэропорта и будут в дальнейшем предоставлять необходимые услуги аэропорту, без которых ему не обойтись.Турки обещают построить новый пассажирский терминал