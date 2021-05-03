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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 16:05
Вот здесь, по реке Эльба, проходит граница.
Межлу федеральными землями, Нижняя Саксония
и Гамбургом.В 1945 году, здесь встретились,
Советские и Американские войска...
Межлу федеральными землями, Нижняя Саксония
и Гамбургом.В 1945 году, здесь встретились,
Советские и Американские войска...
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- 2094
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 18:18
Цитата:
А вы не плохо, однако, осведомлены
Действительно в конце апреля этого года завершилась окончательная продажа АО "Международный аэропорт Алматы" принадлежавшего чете Кулибаевых.
Ранее согласованная цена покупки в размере 415 млн. $ была снижена до 365 млн.$ с учётом снижения трафика из-за пандемии. 50 млн отдадут позже, когда аэропорт вернётся к допандемийному трафику.
Но Кулебаевы не дураки Вывели из АО фирму ТОО «Алматы ЗТО»,являющуюся стратегическим объектом в составе аэропорта и будут в дальнейшем предоставлять необходимые услуги аэропорту, без которых ему не обойтись.
Турки обещают построить новый пассажирский терминал
drakon:
Вот целый год и шла - продажа. Теперь - завершилась...
Вот целый год и шла - продажа. Теперь - завершилась...
А вы не плохо, однако, осведомлены
Действительно в конце апреля этого года завершилась окончательная продажа АО "Международный аэропорт Алматы" принадлежавшего чете Кулибаевых.
Ранее согласованная цена покупки в размере 415 млн. $ была снижена до 365 млн.$ с учётом снижения трафика из-за пандемии. 50 млн отдадут позже, когда аэропорт вернётся к допандемийному трафику.
Но Кулебаевы не дураки Вывели из АО фирму ТОО «Алматы ЗТО»,являющуюся стратегическим объектом в составе аэропорта и будут в дальнейшем предоставлять необходимые услуги аэропорту, без которых ему не обойтись.
Турки обещают построить новый пассажирский терминал
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 18:44
Комментарий удален модератором.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 18:54
Цитата:
А как же Арман Кани с его идеей принудительно сгонять в лагеря и заставлять учить? Фейк ньюс?
abaika95:
Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)
Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)
А как же Арман Кани с его идеей принудительно сгонять в лагеря и заставлять учить? Фейк ньюс?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:00
Поэт предложил отправлять в лагеря тех, кто не знает казахского
Открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей, не владеющих казахским языком, выпускать на свободу только тех, кто смог сдать экзамен на знание казахского языка.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:25
Цитата:
Будем - посмотреть...
abaika95:
Что это за замашки гестапо проявились ) Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)
Что это за замашки гестапо проявились ) Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)
Будем - посмотреть...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:26
Цитата:
Вот она - Гестпо...
maxsaf:
orda.kz
orda.kz
Вот она - Гестпо...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:28
Цитата:
Что тут, можно сказать...
maxsaf:
orda.kz Поэт предложил отправлять в лагеря тех, кто не знает казахского
orda.kz Поэт предложил отправлять в лагеря тех, кто не знает казахского
Что тут, можно сказать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:40
Комментарий удален модератором.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:47
Цитата:
Была и нету.
У вас - есть...
abaika95:
Она у вас была
Она у вас была
Была и нету.
У вас - есть...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.21 - 11:42
А врт этот "корабль",перевозит автомашины и людей.
В южную часть Гамбурга, всего за 15 минут.
По автобану, это будет около 50 км. и
почти 1 час времени...
В южную часть Гамбурга, всего за 15 минут.
По автобану, это будет около 50 км. и
почти 1 час времени...
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 11788
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.21 - 12:07
Цитата:
это не корабль,это -паром.
drakon:
этот "корабль"
этот "корабль"
это не корабль,это -паром.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.21 - 14:40
Не понял. Сайт НГ, чтоли - заблокировали, сегодня?...
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2348
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.21 - 17:18
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11788
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.21 - 18:30
Цитата:
первый рабочий день после праздников.
все вкалывают.
drakon:
Не понял. Сайт НГ, чтоли - заблокировали, сегодня?..
Не понял. Сайт НГ, чтоли - заблокировали, сегодня?..
первый рабочий день после праздников.
все вкалывают.
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