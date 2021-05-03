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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 165 из 165«1...163164165
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 20:25
#2461
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Цитата:
abaika95:
Ну ниче потерпите) Так наша власть будет лечить ваши фобии молодости

Вы это людям расскажите, которые документы на квартиру будут два раза менять за свой счет :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
976
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 20:52
#2462
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Цитата:
abaika95:
Меня вообще забанил

Таки непонятно! То ты Куата- знать не знаешь, и впервые здесь о нем услышал, но его ,,творчеством,, не интересуешься и не следишь...
То, внезапно, оказалось, что ты его давным давно, как камикадзе пытался его от чего-то лечить?
Где ты соврал-то, мне интересно?
Там или здесь? Или -и там и там?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Нет он именно имел ввиду языковую площадку

Это тебе Куат сообщил по секрету перед тем как забанить?
Или у вас с ним до сих пор, асральная связь?
То есть твоя попытка вылечить Куата от комплексов окончилась, чем?
:lol:
Цитата:
abaika95:
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))

Такого не может быть! Потому что не может быть никогда. Ты сам, выпрыгивая из штанов, доказывал, что Куат- патриот и вообще, ничего плохого не делает. Тем более, он не знает вообще таких слов.
Хотя...
В данном случае, я с Куатом- согласен. На все 100!
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
976
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:00
#2463
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Цитата:
abaika95:
Поспорили чучуть Я как всегда объективно а

Цитата:
abaika95:
Все больше прихожу к мысли что объективность никому не нужна и не интересна

Во, загнул!
Явно ты от скромности не умрёшь.. да и от обьективности - тоже!
:lol: :lol: ;-)
Цитата:
abaika95:
Coopidon: ав ав! Ну погремуха наконец-то начала нормально голос подавать Научил всё-таки Не прошло и пол года)

Ну как и от честности!
Цитата:
Coopidon:
собачки :lol: ава :lol: ав!


:lol: :lol: :lol:
Рс Что Погремуха, три чёрных метки и вжбан!?
Илии у тебя от редакции индульгенции припасены!?

;-)

[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 21:04]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13926
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:12
#2464
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Цитата:
abaika95:
Я как всегда объективно а он с истерикой и своими тяфкалками

То что ты всегда против большинства - это не есть объективность.
Цитата:
abaika95:
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))

См. предыдущую цитату - совсем ничего удивительного.Цитата:
abaika95:
Нет он именно имел ввиду языковую площадку А не Майдан

Не думаю что он мог так тонко подметить. Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба. И ещё раз - вполне реальна подготовка "Тилмайдана" по образу и подобию "Евромайдана".

[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2021 - 21:15]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:19
#2465
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Цитата:
Coopidon:



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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
976
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:38
#2466
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Цитата:
Козлов я:

И вас, с праздником!
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
976
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:49
#2467
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Цитата:
Victor Yang:
Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба. И ещё раз - вполне реальна подготовка "Тилмайдана" по образу и подобию "Евромайдана".

Уже есть свежие ролики, у Куата!
Традиционно, в канун праздника, посвящённые 9 мая.
Вполне :lol: в духе патриотов. Ярко иллюстрирующих вашу мысль. Люди чисто собрались на тилмайдане чисто пообщаться, кумысу попить...

Один ролик где он возмущен стелой в парке 28 панфиловцев:
Отступать некуда, позади Москва!
Что скажешь ;-)
Рс Погремуха, у тебя, случайно, дед, не Герой Советского Союза!?

[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 21:52]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:01
#2468
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Цитата:
maxsaf:
Лучше сейчас об этом говорить, чем когда уже несколько улиц в честь нового батыра Иманбека назовут. Потом перевод текста ремикса прочтут, и обратно переименуют как было

Ну комплексы прут у вас))
Давайте ещё)
Цитата:
maxsaf:
Уже даже свои из стаи выпнули) теперь понятно, откуда у ваших комплексов ноги растут

Логики ноль у вас)
Ну впринципе как и всего остального)
Из стаи выпинают за нелояльность
А если я изначально был триггером
То это избавились от критики называется
Фашистское движение
Вот НГ пытается повторить опыт куата
Друга нашли?))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:07
#2469
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Цитата:
maxsaf:
Вы это людям расскажите, которые документы на квартиру будут два раза менять за свой счет

А че прям меняют за свой счёт???)
И нг об этом не написало?
Цитата:
Victor Yang:
То что ты всегда против большинства - это не есть объективность.

Нет как раз объективность и есть
Соглашаться с большинством это фашизм
Должна быть оппозиция всему
Если не заметил я занял твою роль
Цитата:
Victor Yang:
См. предыдущую цитату - совсем ничего удивительного

Нет как раз удивительно
Что идиоты одинаковые
Что те кто за куата
Что те кто за Путина
Фашизм он
Объединяет))
Цитата:
Victor Yang:
Не думаю что он мог так тонко подметить. Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба.

Зачем домыслы строишь на ровном месте?
Майдан это площадь в переводе
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
976
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:18
#2470
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Цитата:
abaika95:
Нет как раз объективность и есть Соглашаться с большинством это фашизм Должна быть оппозиция всему

Всмысле, если большинство не сигает в колодец, то ты в оппозиции?
Ну, так, в чем проблема?
Докажи, на практике, что они не правы!
Ну или обьяви фамилии воров в правительстве Казахстана!

Рс Кстати, во многом благодаря форуму, я лучше начал понимать Сталина.
Всмысле зачем он Погрумушек, ВЧКашек и струшек из Рязани отсылал на Колыму и Беломорканал!
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
:lol: :oops:

[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 22:30]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:24
#2471
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Цитата:
abaika95:
Фашистское движение

Тил майдан? ) Ок, так и запишем :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:25
#2472
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Цитата:
abaika95:
Друга нашли?))

Кто? Какого друга, о ком речь?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:30
#2473
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Цитата:
abaika95:
Майдан это площадь в переводе

"Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки" :lol: :lol: :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
976
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:44
#2474
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Цитата:
Coopidon:
Рс Кстати, во многом благодаря форуму, я лучше начал понимать Сталина. Всмысле зачем он Погрумушек, ВЧКашек и струшек из Рязани отсылал на Колыму и Беломорканал! Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...

Прошу прощения! Забыл ещё одно! Прощу читать правильно так. Рс Кстати, во многом благодаря форуму, я лучше начал понимать Сталина. Всмысле зачем он Погрумушек, ВЧКашек из Рязани и модераторов отсылал на Колыму и Беломорканал! :-o
Рс Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13926
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 23:29
#2475
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Цитата:
abaika95:
Майдан это площадь в переводе

Да, в прямом переводе это так. А вот контекстный смысл совсем другой (кстати, могу очень интересную книгу про переводы посоветовать: Нора Галь "Слово живое и мёртвое"). С чего бы ему называть свою, кхм..., "онлайн-партию" площадью? Он не ведёт диалоги - он жжёт покрышки, пока только фигурально.
Вообще, мог бы и донатов в "Нужные деньги" подкинуть - мы ему тут так просмотры увеличиваем...

А вообще, конечно, волну он поймал. Вот интересно - чем он живёт, кем работает, какое образование? Глядишь - скоро и гранты будет получать, чтобы ненависть ещё больше разжечь. Ох, по краю он ходит... До поры-до времени органы будут молчать, а потом и вызовут поговорить. А может и нет - не исключено что это проект властных структур - так сказать, искусственная "инициатива снизу". Кстати, интересный момент - определённая доля моих "собратьев" по переселению, получив заветный паспорт РФ, возвращается жить в Казахстан (естественно, предварительно зарегистрировав утрату гражданства РК). Вот казалось бы - что ими движет? Я думаю - именно неуверенность на почве языка: пока можно комфортно работать и жить, используя удобное средство коммуникации, но это ПОКА, а что будет потом - многие боятся и создают себе определённый тыл.

[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2021 - 23:54]

[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2021 - 00:07]

[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2021 - 00:17]
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