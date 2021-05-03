Отправлено: - 20:52

abaika95:

Меня вообще забанил

abaika95:

Нет он именно имел ввиду языковую площадку

abaika95:

И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))

Цитата:Таки непонятно! То ты Куата- знать не знаешь, и впервые здесь о нем услышал, но его ,,творчеством,, не интересуешься и не следишь...То, внезапно, оказалось, что ты его давным давно, как камикадзе пытался его от чего-то лечить?Где ты соврал-то, мне интересно?Там или здесь? Или -и там и там?Цитата:Это тебе Куат сообщил по секрету перед тем как забанить?Или у вас с ним до сих пор, асральная связь?То есть твоя попытка вылечить Куата от комплексов окончилась, чем?Цитата:Такого не может быть! Потому что не может быть никогда. Ты сам, выпрыгивая из штанов, доказывал, что Куат- патриот и вообще, ничего плохого не делает. Тем более, он не знает вообще таких слов.Хотя...В данном случае, я с Куатом- согласен. На все 100!