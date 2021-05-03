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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 20:25
Цитата:
Вы это людям расскажите, которые документы на квартиру будут два раза менять за свой счет
abaika95:
Ну ниче потерпите) Так наша власть будет лечить ваши фобии молодости
Ну ниче потерпите) Так наша власть будет лечить ваши фобии молодости
Вы это людям расскажите, которые документы на квартиру будут два раза менять за свой счет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 20:52
Цитата:
Таки непонятно! То ты Куата- знать не знаешь, и впервые здесь о нем услышал, но его ,,творчеством,, не интересуешься и не следишь...
То, внезапно, оказалось, что ты его давным давно, как камикадзе пытался его от чего-то лечить?
Где ты соврал-то, мне интересно?
Там или здесь? Или -и там и там?
Цитата:
Это тебе Куат сообщил по секрету перед тем как забанить?
Или у вас с ним до сих пор, асральная связь?
То есть твоя попытка вылечить Куата от комплексов окончилась, чем?
Цитата:
Такого не может быть! Потому что не может быть никогда. Ты сам, выпрыгивая из штанов, доказывал, что Куат- патриот и вообще, ничего плохого не делает. Тем более, он не знает вообще таких слов.
Хотя...
В данном случае, я с Куатом- согласен. На все 100!
abaika95:
Меня вообще забанил
Меня вообще забанил
Таки непонятно! То ты Куата- знать не знаешь, и впервые здесь о нем услышал, но его ,,творчеством,, не интересуешься и не следишь...
То, внезапно, оказалось, что ты его давным давно, как камикадзе пытался его от чего-то лечить?
Где ты соврал-то, мне интересно?
Там или здесь? Или -и там и там?
Цитата:
abaika95:
Нет он именно имел ввиду языковую площадку
Нет он именно имел ввиду языковую площадку
Это тебе Куат сообщил по секрету перед тем как забанить?
Или у вас с ним до сих пор, асральная связь?
То есть твоя попытка вылечить Куата от комплексов окончилась, чем?
Цитата:
abaika95:
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))
Такого не может быть! Потому что не может быть никогда. Ты сам, выпрыгивая из штанов, доказывал, что Куат- патриот и вообще, ничего плохого не делает. Тем более, он не знает вообще таких слов.
Хотя...
В данном случае, я с Куатом- согласен. На все 100!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:00
Цитата:
Цитата:
Во, загнул!
Явно ты от скромности не умрёшь.. да и от обьективности - тоже!
Цитата:
Ну как и от честности!
Цитата:
Рс Что Погремуха, три чёрных метки и вжбан!?
Илии у тебя от редакции индульгенции припасены!?
[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 21:04]
abaika95:
Поспорили чучуть Я как всегда объективно а
Поспорили чучуть Я как всегда объективно а
Цитата:
abaika95:
Все больше прихожу к мысли что объективность никому не нужна и не интересна
Все больше прихожу к мысли что объективность никому не нужна и не интересна
Во, загнул!
Явно ты от скромности не умрёшь.. да и от обьективности - тоже!
Цитата:
abaika95:
Coopidon: ав ав! Ну погремуха наконец-то начала нормально голос подавать Научил всё-таки Не прошло и пол года)
Coopidon: ав ав! Ну погремуха наконец-то начала нормально голос подавать Научил всё-таки Не прошло и пол года)
Ну как и от честности!
Цитата:
Coopidon:
собачки ава ав!
собачки ава ав!
Рс Что Погремуха, три чёрных метки и вжбан!?
Илии у тебя от редакции индульгенции припасены!?
[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 21:04]
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 13925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:12
Цитата:
То что ты всегда против большинства - это не есть объективность.
Цитата:
См. предыдущую цитату - совсем ничего удивительного.Цитата:
Не думаю что он мог так тонко подметить. Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба. И ещё раз - вполне реальна подготовка "Тилмайдана" по образу и подобию "Евромайдана".
[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2021 - 21:15]
abaika95:
Я как всегда объективно а он с истерикой и своими тяфкалками
Я как всегда объективно а он с истерикой и своими тяфкалками
То что ты всегда против большинства - это не есть объективность.
Цитата:
abaika95:
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))
См. предыдущую цитату - совсем ничего удивительного.Цитата:
abaika95:
Нет он именно имел ввиду языковую площадку А не Майдан
Нет он именно имел ввиду языковую площадку А не Майдан
Не думаю что он мог так тонко подметить. Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба. И ещё раз - вполне реальна подготовка "Тилмайдана" по образу и подобию "Евромайдана".
[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2021 - 21:15]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:19
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:38
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 21:49
Цитата:
Уже есть свежие ролики, у Куата!
Традиционно, в канун праздника, посвящённые 9 мая.
Вполне :lol: в духе патриотов. Ярко иллюстрирующих вашу мысль. Люди чисто собрались на тилмайдане чисто пообщаться, кумысу попить...
Один ролик где он возмущен стелой в парке 28 панфиловцев:
Отступать некуда, позади Москва!
Что скажешь ;-)
Рс Погремуха, у тебя, случайно, дед, не Герой Советского Союза!?
[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 21:52]
Victor Yang:
Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба. И ещё раз - вполне реальна подготовка "Тилмайдана" по образу и подобию "Евромайдана".
Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба. И ещё раз - вполне реальна подготовка "Тилмайдана" по образу и подобию "Евромайдана".
Уже есть свежие ролики, у Куата!
Традиционно, в канун праздника, посвящённые 9 мая.
Вполне :lol: в духе патриотов. Ярко иллюстрирующих вашу мысль. Люди чисто собрались на тилмайдане чисто пообщаться, кумысу попить...
Один ролик где он возмущен стелой в парке 28 панфиловцев:
Отступать некуда, позади Москва!
Что скажешь ;-)
Рс Погремуха, у тебя, случайно, дед, не Герой Советского Союза!?
[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 21:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:01
Цитата:
Ну комплексы прут у вас))
Давайте ещё)
Цитата:
Логики ноль у вас)
Ну впринципе как и всего остального)
Из стаи выпинают за нелояльность
А если я изначально был триггером
То это избавились от критики называется
Фашистское движение
Вот НГ пытается повторить опыт куата
Друга нашли?))
maxsaf:
Лучше сейчас об этом говорить, чем когда уже несколько улиц в честь нового батыра Иманбека назовут. Потом перевод текста ремикса прочтут, и обратно переименуют как было
Лучше сейчас об этом говорить, чем когда уже несколько улиц в честь нового батыра Иманбека назовут. Потом перевод текста ремикса прочтут, и обратно переименуют как было
Ну комплексы прут у вас))
Давайте ещё)
Цитата:
maxsaf:
Уже даже свои из стаи выпнули) теперь понятно, откуда у ваших комплексов ноги растут
Уже даже свои из стаи выпнули) теперь понятно, откуда у ваших комплексов ноги растут
Логики ноль у вас)
Ну впринципе как и всего остального)
Из стаи выпинают за нелояльность
А если я изначально был триггером
То это избавились от критики называется
Фашистское движение
Вот НГ пытается повторить опыт куата
Друга нашли?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:07
Цитата:
А че прям меняют за свой счёт???)
И нг об этом не написало?
Цитата:
Нет как раз объективность и есть
Соглашаться с большинством это фашизм
Должна быть оппозиция всему
Если не заметил я занял твою роль
Цитата:
Нет как раз удивительно
Что идиоты одинаковые
Что те кто за куата
Что те кто за Путина
Фашизм он
Объединяет))
Цитата:
Зачем домыслы строишь на ровном месте?
Майдан это площадь в переводе
maxsaf:
Вы это людям расскажите, которые документы на квартиру будут два раза менять за свой счет
Вы это людям расскажите, которые документы на квартиру будут два раза менять за свой счет
А че прям меняют за свой счёт???)
И нг об этом не написало?
Цитата:
Victor Yang:
То что ты всегда против большинства - это не есть объективность.
То что ты всегда против большинства - это не есть объективность.
Нет как раз объективность и есть
Соглашаться с большинством это фашизм
Должна быть оппозиция всему
Если не заметил я занял твою роль
Цитата:
Victor Yang:
См. предыдущую цитату - совсем ничего удивительного
См. предыдущую цитату - совсем ничего удивительного
Нет как раз удивительно
Что идиоты одинаковые
Что те кто за куата
Что те кто за Путина
Фашизм он
Объединяет))
Цитата:
Victor Yang:
Не думаю что он мог так тонко подметить. Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба.
Не думаю что он мог так тонко подметить. Тем более, что на площадке обычно диалоги ведутся, а у них - только борьба.
Зачем домыслы строишь на ровном месте?
Майдан это площадь в переводе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:18
Цитата:
Всмысле, если большинство не сигает в колодец, то ты в оппозиции?
Ну, так, в чем проблема?
Докажи, на практике, что они не правы!
Ну или обьяви фамилии воров в правительстве Казахстана!
Рс Кстати, во многом благодаря форуму, я лучше начал понимать Сталина.
Всмысле зачем он Погрумушек, ВЧКашек и струшек из Рязани отсылал на Колыму и Беломорканал!
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 22:30]
abaika95:
Нет как раз объективность и есть Соглашаться с большинством это фашизм Должна быть оппозиция всему
Нет как раз объективность и есть Соглашаться с большинством это фашизм Должна быть оппозиция всему
Всмысле, если большинство не сигает в колодец, то ты в оппозиции?
Ну, так, в чем проблема?
Докажи, на практике, что они не правы!
Ну или обьяви фамилии воров в правительстве Казахстана!
Рс Кстати, во многом благодаря форуму, я лучше начал понимать Сталина.
Всмысле зачем он Погрумушек, ВЧКашек и струшек из Рязани отсылал на Колыму и Беломорканал!
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
[Исправлено: Coopidon, 03.05.2021 - 22:30]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:24
Цитата:
Тил майдан? ) Ок, так и запишем
abaika95:
Фашистское движение
Фашистское движение
Тил майдан? ) Ок, так и запишем
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:25
Цитата:
Кто? Какого друга, о ком речь?)
abaika95:
Друга нашли?))
Друга нашли?))
Кто? Какого друга, о ком речь?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:30
Цитата:
"Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки"
abaika95:
Майдан это площадь в переводе
Майдан это площадь в переводе
"Raw" это "сырой" в переводе, но в некоторых песнях означает "без резинки"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 22:44
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