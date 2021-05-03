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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 368 из 368«1...366367368
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21750
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 16:05
#5506
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Вот здесь, по реке Эльба, проходит граница.

Межлу федеральными землями, Нижняя Саксония
и Гамбургом.В 1945 году, здесь встретились,
Советские и Американские войска... :lol: :oops:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2094
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 18:18
#5507
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Цитата:
drakon:
Вот целый год и шла - продажа. Теперь - завершилась...

А вы не плохо, однако, осведомлены ;-)
Действительно в конце апреля этого года завершилась окончательная продажа АО "Международный аэропорт Алматы" принадлежавшего чете Кулибаевых.
Ранее согласованная цена покупки в размере 415 млн. $ была снижена до 365 млн.$ с учётом снижения трафика из-за пандемии. 50 млн отдадут позже, когда аэропорт вернётся к допандемийному трафику.
Но Кулебаевы не дураки :-) Вывели из АО фирму ТОО «Алматы ЗТО»,являющуюся стратегическим объектом в составе аэропорта и будут в дальнейшем предоставлять необходимые услуги аэропорту, без которых ему не обойтись.
Турки обещают построить новый пассажирский терминал 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7884
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 18:44
#5508
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 18:54
#5509
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Цитата:
abaika95:
Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)

А как же Арман Кани с его идеей принудительно сгонять в лагеря и заставлять учить? Фейк ньюс? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:00
#5510
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orda.kz

Поэт предложил отправлять в лагеря тех, кто не знает казахского

Открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей, не владеющих казахским языком, выпускать на свободу только тех, кто смог сдать экзамен на знание казахского языка.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21750
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:25
#5511
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Цитата:
abaika95:
Что это за замашки гестапо проявились ) Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)

Будем - посмотреть... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21750
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:26
#5512
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Цитата:
maxsaf:
orda.kz

Вот она - Гестпо... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21750
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:28
#5513
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Цитата:
maxsaf:
orda.kz Поэт предложил отправлять в лагеря тех, кто не знает казахского

Что тут, можно сказать... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7884
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:40
#5514
Комментарий удален модератором.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21750
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 19:47
#5515
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Цитата:
abaika95:
Она у вас была

Была и нету.
У вас - есть... :-o
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