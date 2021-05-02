Отправлено: - 18:59

maxsaf:

Да ладно)) он же там стирает неугодные каменты

maxsaf:

Скольких вылечили от русского языка?

maxsaf:

Ему его закрыли

Victor Yang:

Негативный термин сделали украинцы. И Куат совсем не площадь имел ввиду, а именно языковую революцию

Victor Yang:

. А в комментариях то и дело возмущения действующей властью из-за языка. То есть языковой вопрос вполне может стать поводом как на Украине поводом стала приостановка Евроинтеграции. И хорошо бы, чтобы товарищ сотрудник КНБ обратил внимание на Куата))

Victor Yang:

Да, ещё было видео Куата в Кустанае - его очень возмущает что недалеко от городского акимата стоит памятник Пушкину,

maxsaf:

С резинкой или без? )) если без - то вам положен Гремми

Coopidon:

ав ав!

Цитата:Меня вообще забанилНо это не означает что он не создаёт площадку)Цитата:Ещё раз для бобровНе в языке дело и не от него я вылечиваю)А от комплексов)Цитата:Кто?когда? Цитата:Нет он именно имел ввиду языковую площадкуА не Майдан Цитата:Давно уже обратили)Гапоны всегда нужны для определенных целейЦитата:Ну вот за это он меня вроде и забанилПоспорили чучутьЯ как всегда объективно а он с истерикой и своими тяфкалками как бывает и тут на НГ от некоторыхИ вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))Все больше прихожу к мысли что объективность никому не нужна и не интереснаВсе хотят жить в своих детских мифологемах где есть четкое деление мира на чёрное и белое и где мама советует с кем дружить а с кем нет) им так удобнее 40летним дедькам и тетькам когда все понятноА разбираться,рассуждать это скучно,лень да и зачем? Ума то не хватит всервоно)Многие так и остались в том детском саду измовЦитата:Ну вотТеперь и вскрылись те потаённые желания Макса и почему он Иманбека невзлюбилФрейд бы на это сказал очень мудрую вещь)Недогуляли вы в молодости Макс) вот вас и тянет на такое в разговорах)Цитата:Ну погремуха наконец-то начала нормально голос подаватьНаучил всё-такиНе прошло и пол года)