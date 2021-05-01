Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41463
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
Читать новость

MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
134
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 22:03
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дальше все пошло по инерции как и должно было быть
Гайки спустили а людям то этот советский союз с его проектами,стройками и космосами нафиг не сдался
Дайте жить нормально
Как в кино про запад показывают
А потом космоса покоряйте."
Я всё понимаю, личное мнение и т.д... Но порой надо промолчать.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4624
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 05:18
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте не будем устраивать из форума какой-то сборище трепачей
А потом что с вами случилось?
Коммунизм кончился и сразу все людьми стали?
Профайл Посетить вебсайт
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
183
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 05:33
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А есть такой учебный и курс а кое где и целые кафедры Советологии Так вот по ним люди изучают 70лет жизнь СССР со всех ракурсов

Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
279
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 08:31
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пока страна проводила помпезные олимпиады

А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7884
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 19:05
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MAN:
Я всё понимаю, личное мнение и т.д... Но порой надо промолчать

А что? Религиозные чувства задел?
Ну так надо говорить о этом "боге" иначе в него придется верить
А кумиров создавать плохо
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7884
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 19:10
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Вот эти кафедры и вбили тебе в голову весь бред, что ты тут несешь изо дня в день

Странно что такие лекции на данных кафедрах я посещал в России
Все от профессора зависит
Как курс свой построит Цитата:
Сергей kst:
А сейчас помпезности поубавилось?Тогда, помпезно,но делали.Будь у Горби хоть немного извилин и кишка покрепче,была бы другая ситуация.Но,как говорится -фарш не провернешь назад или история не имеет обратного хода.А сейчас помпезные понты и помпезная балтовня.

Как сказал российский писатель Дмитрий Быков "Советский союз можно ненавидить за многое,но уважать его стоит только за то что он все делал честно
Если рубил головы то честно и профессионально,а сейчас даже головы рубят спустя рукава,вот это большего всего и бесит"
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7884
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 03.05.21 - 19:11
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Давайте не будем устраивать из форума какой-то сборище трепачей

А до этого он чем был?))
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS