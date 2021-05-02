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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:30
Цитата:
И скольких вы уже заставили выучить казахский?
abaika95:
Я вроде как вас тут всех делаю как хочу ) и без куата и без осознания того что я не на той стороне а по середине)
Я вроде как вас тут всех делаю как хочу ) и без куата и без осознания того что я не на той стороне а по середине)
И скольких вы уже заставили выучить казахский?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:35
Цитата:
Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим
abaika95:
Майдан это площадь или площадка для обсуждения
Майдан это площадь или площадка для обсуждения
Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:37
Цитата:
А вы не в курсе? У него сейчас новый канал
abaika95:
А его кто-то закрывал?
А его кто-то закрывал?
А вы не в курсе? У него сейчас новый канал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:52
Цитата:
Вы путаете меня с куатом)
Я не заставляю я лечу)
И прогресс уже есть)Цитата:
Ну он свой канал и имеет ввиду про площадку
А сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему)
Ссыкуют оба)
Цитата:
Ну вот я и задаю вопрос
Свой старый канал ЕМУ закрыли
Или он САМ закрыл?
maxsaf:
И скольких вы уже заставили выучить казахский?
И скольких вы уже заставили выучить казахский?
Вы путаете меня с куатом)
Я не заставляю я лечу)
И прогресс уже есть)Цитата:
maxsaf:
Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим
Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим
Ну он свой канал и имеет ввиду про площадку
А сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему)
Ссыкуют оба)
Цитата:
maxsaf:
А вы не в курсе? У него сейчас новый канал
А вы не в курсе? У него сейчас новый канал
Ну вот я и задаю вопрос
Свой старый канал ЕМУ закрыли
Или он САМ закрыл?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:55
Цитата:
Да ладно)) он же там стирает неугодные каменты))
Цитата:
Скольких вылечили от русского языка?
abaika95:
Ну он свой канал и имеет ввиду про площадку А сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему) Ссыкуют оба)
Ну он свой канал и имеет ввиду про площадку А сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему) Ссыкуют оба)
Да ладно)) он же там стирает неугодные каменты))
Цитата:
abaika95:
Я не заставляю я лечу) И прогресс уже есть)
Я не заставляю я лечу) И прогресс уже есть)
Скольких вылечили от русского языка?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:56
Цитата:
Ему его закрыли
abaika95:
Свой старый канал ЕМУ закрыли Или он САМ закрыл?
Свой старый канал ЕМУ закрыли Или он САМ закрыл?
Ему его закрыли
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:59
Цитата:
Негативный термин сделали украинцы. И Куат совсем не площадь имел ввиду, а именно языковую революцию. А в комментариях то и дело возмущения действующей властью из-за языка. То есть языковой вопрос вполне может стать поводом как на Украине поводом стала приостановка Евроинтеграции.
И хорошо бы, чтобы товарищ сотрудник КНБ обратил внимание на Куата))
Да, ещё было видео Куата в Кустанае - его очень возмущает что недалеко от городского акимата стоит памятник Пушкину, рядом с ним - бюсты Беды и Павлова, а центральная библиотека носит имя Л.Н. Толстого. Ну а так же то что в парке Победы стоит памятник Ленину.
Вот интересная информация про Куата Ахметова (не берусь утверждать, что это правда):
[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2021 - 23:23]
abaika95:
Майдан это площадь или площадка для обсуждения Российские пропагандисты сделали из слова майдана негативный термин
Майдан это площадь или площадка для обсуждения Российские пропагандисты сделали из слова майдана негативный термин
Негативный термин сделали украинцы. И Куат совсем не площадь имел ввиду, а именно языковую революцию. А в комментариях то и дело возмущения действующей властью из-за языка. То есть языковой вопрос вполне может стать поводом как на Украине поводом стала приостановка Евроинтеграции.
И хорошо бы, чтобы товарищ сотрудник КНБ обратил внимание на Куата))
Да, ещё было видео Куата в Кустанае - его очень возмущает что недалеко от городского акимата стоит памятник Пушкину, рядом с ним - бюсты Беды и Павлова, а центральная библиотека носит имя Л.Н. Толстого. Ну а так же то что в парке Победы стоит памятник Ленину.
Вот интересная информация про Куата Ахметова (не берусь утверждать, что это правда):
[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2021 - 23:23]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 23:16
Цитата:
С резинкой или без? )) если без - то вам положен Гремми
abaika95:
Я вроде как вас тут всех делаю как хочу )
Я вроде как вас тут всех делаю как хочу )
С резинкой или без? )) если без - то вам положен Гремми
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 970
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 00:10
Цитата:
Сформулируй плиз, почетче!
Что там якобы, по твоему мнению, которое может не совпадать, создаёт Куат?
Какую среду?
Где создаёт, у кого!?
Цитата:
Как угодно!
Можешь их называть ,,колхозниками". И сколько их ещё осталось на воле? Боевых колхозников?
Один, тысяча, миллион?
Цитата:
Какой молодец!
Урок усвоен. Уровень пройден.
К следующему урока перейдем что бараны делают бе-бе!
А собачки ава ав!
Учи!
abaika95:
Страдают всегда исполнители Так что Куат создаёт определенную среду Если владелец не понимает этого То страдать будут продавцы
Страдают всегда исполнители Так что Куат создаёт определенную среду Если владелец не понимает этого То страдать будут продавцы
Сформулируй плиз, почетче!
Что там якобы, по твоему мнению, которое может не совпадать, создаёт Куат?
Какую среду?
Где создаёт, у кого!?
Цитата:
abaika95:
Боевые группу колхозников которых осудили на сроки от 5 до 20 лет Но ты сиди и дальше рефлексируй Ты же боишься чемодан свой собирать Кстати собрала?)
Боевые группу колхозников которых осудили на сроки от 5 до 20 лет Но ты сиди и дальше рефлексируй Ты же боишься чемодан свой собирать Кстати собрала?)
Как угодно!
Можешь их называть ,,колхозниками". И сколько их ещё осталось на воле? Боевых колхозников?
Один, тысяча, миллион?
Цитата:
abaika95:
Чья бы корова мычала
Чья бы корова мычала
Какой молодец!
Урок усвоен. Уровень пройден.
К следующему урока перейдем что бараны делают бе-бе!
А собачки ава ав!
Учи!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 18:59
Цитата:
Меня вообще забанил
Но это не означает что он не создаёт площадку)
Цитата:
Ещё раз для бобров
Не в языке дело и не от него я вылечиваю)
А от комплексов)
Цитата:
Кто?когда? Цитата:
Нет он именно имел ввиду языковую площадку
А не Майдан Цитата:
Давно уже обратили)
Гапоны всегда нужны для определенных целей
Цитата:
Ну вот за это он меня вроде и забанил
Поспорили чучуть
Я как всегда объективно а он с истерикой и своими тяфкалками как бывает и тут на НГ от некоторых
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))
Все больше прихожу к мысли что объективность никому не нужна и не интересна
Все хотят жить в своих детских мифологемах где есть четкое деление мира на чёрное и белое и где мама советует с кем дружить а с кем нет) им так удобнее 40летним дедькам и тетькам когда все понятно
А разбираться,рассуждать это скучно,лень да и зачем? Ума то не хватит всервоно)
Многие так и остались в том детском саду измов
Цитата:
Ну вот
Теперь и вскрылись те потаённые желания Макса и почему он Иманбека невзлюбил
Фрейд бы на это сказал очень мудрую вещь)
Недогуляли вы в молодости Макс) вот вас и тянет на такое в разговорах)
Цитата:
Ну погремуха наконец-то начала нормально голос подавать
Научил всё-таки
Не прошло и пол года)
maxsaf:
Да ладно)) он же там стирает неугодные каменты
Да ладно)) он же там стирает неугодные каменты
Меня вообще забанил
Но это не означает что он не создаёт площадку)
Цитата:
maxsaf:
Скольких вылечили от русского языка?
Скольких вылечили от русского языка?
Ещё раз для бобров
Не в языке дело и не от него я вылечиваю)
А от комплексов)
Цитата:
maxsaf:
Ему его закрыли
Ему его закрыли
Кто?когда? Цитата:
Victor Yang:
Негативный термин сделали украинцы. И Куат совсем не площадь имел ввиду, а именно языковую революцию
Негативный термин сделали украинцы. И Куат совсем не площадь имел ввиду, а именно языковую революцию
Нет он именно имел ввиду языковую площадку
А не Майдан Цитата:
Victor Yang:
. А в комментариях то и дело возмущения действующей властью из-за языка. То есть языковой вопрос вполне может стать поводом как на Украине поводом стала приостановка Евроинтеграции. И хорошо бы, чтобы товарищ сотрудник КНБ обратил внимание на Куата))
. А в комментариях то и дело возмущения действующей властью из-за языка. То есть языковой вопрос вполне может стать поводом как на Украине поводом стала приостановка Евроинтеграции. И хорошо бы, чтобы товарищ сотрудник КНБ обратил внимание на Куата))
Давно уже обратили)
Гапоны всегда нужны для определенных целей
Цитата:
Victor Yang:
Да, ещё было видео Куата в Кустанае - его очень возмущает что недалеко от городского акимата стоит памятник Пушкину,
Да, ещё было видео Куата в Кустанае - его очень возмущает что недалеко от городского акимата стоит памятник Пушкину,
Ну вот за это он меня вроде и забанил
Поспорили чучуть
Я как всегда объективно а он с истерикой и своими тяфкалками как бывает и тут на НГ от некоторых
И вот что удивительно для него я борщ,ватник,манкурт,кремлебот а на форуме для некоторых духовных братьев куата я националист,провокатор и нурбот))
Все больше прихожу к мысли что объективность никому не нужна и не интересна
Все хотят жить в своих детских мифологемах где есть четкое деление мира на чёрное и белое и где мама советует с кем дружить а с кем нет) им так удобнее 40летним дедькам и тетькам когда все понятно
А разбираться,рассуждать это скучно,лень да и зачем? Ума то не хватит всервоно)
Многие так и остались в том детском саду измов
Цитата:
maxsaf:
С резинкой или без? )) если без - то вам положен Гремми
С резинкой или без? )) если без - то вам положен Гремми
Ну вот
Теперь и вскрылись те потаённые желания Макса и почему он Иманбека невзлюбил
Фрейд бы на это сказал очень мудрую вещь)
Недогуляли вы в молодости Макс) вот вас и тянет на такое в разговорах)
Цитата:
Coopidon:
ав ав!
ав ав!
Ну погремуха наконец-то начала нормально голос подавать
Научил всё-таки
Не прошло и пол года)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 19:05
Цитата:
Да какая ж это площадка?) Это секта верующих в прививание уважения к нации и ее языку через мытье унитазов )
abaika95:
Но это не означает что он не создаёт площадку)
Но это не означает что он не создаёт площадку)
Да какая ж это площадка?) Это секта верующих в прививание уважения к нации и ее языку через мытье унитазов )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 19:15
Цитата:
Ну а тут господствовала секта любителей скреп и одного проворовавшегося КГБшинка во власти)
Сект полно и со всеми надо бороться
(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции)
maxsaf:
Это секта верующих в прививание уважения к нации и ее языку через мытье унитазов )
Это секта верующих в прививание уважения к нации и ее языку через мытье унитазов )
Ну а тут господствовала секта любителей скреп и одного проворовавшегося КГБшинка во власти)
Сект полно и со всеми надо бороться
(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции)
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