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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 16:05
#5506
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Вот здесь, по реке Эльба, проходит граница.

Межлу федеральными землями, Нижняя Саксония
и Гамбургом.В 1945 году, здесь встретились,
Советские и Американские войска... :lol: :oops:
Профайл
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