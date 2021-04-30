Отправлено: - 17:42

drakon:

Такой, холодный месяц, апрель был послелний раз, в 1980 году. Не смотря, на это, наш яблоневый сад - отцвёл. Посмотрим, каков будет

Цитата:в 80хгоду.где?где ты был в этом году.наш яблоневый сад-сад прикупил на пособие?