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≡ Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41462
Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
Отправлено: 03.05.21 - 12:44
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"В мире треть готовой еды не находит своего потребителя и выбрасывается. В Европе успешно работают стартапы, в которых заведения могут выставлять непроданную еду по себестоимости. Задача команды Sarqyt интегрировать подобную концепцию в нашей стране", - поделился Ален Темирбай.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
279
Re: Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов...
Отправлено: 03.05.21 - 12:44
#1
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Цитата:
В Казахстане учет потерь продовольствия не ведется, но некоторые аналитики предполагают, что в нашей стране общие потери могут достигать 40 процентов.
Источник:

Особенно за последний "ковидный" год.Ох уж эти некоторые аналитики.
Тут проблема утилизации и переработки намного глубже.https://rus.azattyq-ruhy.kz/analytics/5457-sbor-i-utilizatsiia-tbo-imitatsiia-zaboty-ob-ekologii-po-kazakhstanski
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10248
Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
Отправлено: 03.05.21 - 13:37
#2
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Дракон, хорошие новости - Абайка скоро сможет нормально просрочки затарить, стартап такой :lol: ну хоть поест теперь ))

[Исправлено: maxsaf, 03.05.2021 - 13:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10248
Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
Отправлено: 03.05.21 - 13:40
#3
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Цитата:
Порядка 8-9 процентов всех парниковых газов производится в результате утилизации пищевых отходов.

откуда инфа такая?) Дошел до этого пункта - дальше можно не читать :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.05.2021 - 13:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10248
Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
Отправлено: 03.05.21 - 13:45
#4
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В результате употребления в пишу просрочки - парниковых газов еще больше образуется :lol: :lol: :lol:
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m
§ mmxkz
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.14
Сообщений:
8
Re: Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов...
Отправлено: 03.05.21 - 14:01
#5
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Хорошее начинание, главное чтобы не разбилось об бюрократическую машину)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
Отправлено: 03.05.21 - 14:10
#6
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Цитата:
maxsaf:
Абайка скоро сможет нормально просрочки затарить,

Макс, ты думакшь, что он до этого - не затаривал?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7875
Re: Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов...
Отправлено: 03.05.21 - 14:30
#7
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Цитата:
maxsaf:
Дракон, хорошие новости - Абайка скоро сможет нормально просрочки затарить, стартап такой ну хоть поест теперь ))

Ну мы же не в загнивающей Европе где люди кушают просрочку и думают что так и надо
У нас все свежее могут себе позволить
Ну а кто не может в германию валят
Просрочку закупать)
Цитата:
drakon:
Макс, ты думакшь, что он до этого - не затаривал?...

Любители просрочки начинают подозревать что все ее едят)))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Необычный способ покупки еды со скидкой до 80 процентов придумал студент НУ
Отправлено: 03.05.21 - 14:39
#8
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Цитата:
abaika95:
подозревать что вс

абайка,ты знаешь, почему у вас, не - едят просрочку?
Потому, что еа просрочку, наклеивают этикетки,
с действующими сроками... :lol: ;-) :-o
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