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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 367 из 368«1...365366367368»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 13:18
#5491
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Да, Алекс, жизнь, у меня - прекрасна... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 22:51
#5492
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Аэропорт Алма-Аты, туркам - продали... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11786
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 23:00
#5493
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Цитата:
drakon:
Аэропорт Алма-Аты, туркам - продали...

очнулся, гипс. называется. потеря памяти.
это было год назад, 8мая.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 23:27
#5494
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Цитата:
alex_60:
это было год назад, 8мая.

Вот целый год и шла - продажа.
Теперь - завершилась... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.21 - 11:26
#5495
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С Праздником! Товарищи!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.21 - 11:56
#5496
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Вы, Господа, готовы, к Празднику?... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.21 - 16:01
#5497
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Такой, холодный месяц, апрель был послелний раз,

в 1980 году. Не смотря, на это, наш яблоневый
сад - отцвёл. Посмотрим, каков будет - урожай?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.21 - 17:01
#5498
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А это, возле Спасательной Станции, что-то, строят.

Прямо, рядом с мостом. На сваях. Что это будет?
Над водой.Может даже - дом... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11786
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.21 - 17:42
#5499
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Цитата:
drakon:
Такой, холодный месяц, апрель был послелний раз, в 1980 году. Не смотря, на это, наш яблоневый сад - отцвёл. Посмотрим, каков будет


в 80хгоду.где?
где ты был в этом году.
наш яблоневый сад-сад прикупил на пособие?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.21 - 18:00
#5500
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Цитата:
alex_60:
в 80хгоду.где? где ты был в этом году.

В 1980 году, я жил в с. Тарановское.
Самый холодный апрель, был в том
году, в Stelle... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.21 - 18:07
#5501
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А это - рыбаки на Эльбе.

Этот, на переднем плане,
идёт в булочную, купить-
еду.Давно наверное, тут
сидят... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 02.05.2021 - 18:20]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11786
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 12:47
#5502
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Цитата:
drakon:
Давно наверное, тут сидят...


спросил бы, куда идут, или они казахский не понимают.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 14:16
#5503
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Цитата:
alex_60:
или они казахский не понимают.

Лни то, казахский не - понимают.
А ты русский, уже не - понимаешь?
В комменте, выше - написано.
Скоро абайка95,заставит вас -
говорить...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7875
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 14:37
#5504
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Цитата:
drakon:
Лни то, казахский не - понимают. А ты русский, уже не - понимаешь? В комменте, выше - написано. Скоро абайка95,заставит вас - говорить...

Что это за замашки гестапо проявились )
Мы не вы,насильно никого не заставляем говорить)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21746
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.21 - 14:43
#5505
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Цитата:
abaika95:
замашки гестапо

Это замашки, ваших - президентов... :lol: ;-)
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