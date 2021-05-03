Отправлено: - 14:30

maxsaf:

Дракон, хорошие новости - Абайка скоро сможет нормально просрочки затарить, стартап такой ну хоть поест теперь ))

drakon:

Макс, ты думакшь, что он до этого - не затаривал?...

Цитата:Ну мы же не в загнивающей Европе где люди кушают просрочку и думают что так и надоУ нас все свежее могут себе позволитьНу а кто не может в германию валятПросрочку закупать)Цитата:Любители просрочки начинают подозревать что все ее едят)))