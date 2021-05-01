Re: ПЦР-тест по прибытии в Казахстан отменили для привившихся от...

Отправлено: - 22:24

Граждане РК которые поставили прививки не в РК, и граждане других стран, которые также привились в своих странах, на них это послабление действует?



Судя по тексту нет, но по смыслу не очень понятно, почему собственно нет?)

В РК вроде тем же самым спутником V прививают, как и в большинстве остального мира