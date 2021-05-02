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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:30
#2446
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Цитата:
abaika95:
Я вроде как вас тут всех делаю как хочу ) и без куата и без осознания того что я не на той стороне а по середине)

И скольких вы уже заставили выучить казахский? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:35
#2447
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Цитата:
abaika95:
Майдан это площадь или площадка для обсуждения

Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:37
#2448
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Цитата:
abaika95:
А его кто-то закрывал?

А вы не в курсе? У него сейчас новый канал
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:52
#2449
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Цитата:
maxsaf:
И скольких вы уже заставили выучить казахский?

Вы путаете меня с куатом)
Я не заставляю я лечу)
И прогресс уже есть)Цитата:
maxsaf:
Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим

Ну он свой канал и имеет ввиду про площадку
А сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему)
Ссыкуют оба)
Цитата:
maxsaf:
А вы не в курсе? У него сейчас новый канал

Ну вот я и задаю вопрос
Свой старый канал ЕМУ закрыли
Или он САМ закрыл?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:55
#2450
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Цитата:
abaika95:
Ну он свой канал и имеет ввиду про площадку А сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему) Ссыкуют оба)

Да ладно)) он же там стирает неугодные каменты))
Цитата:
abaika95:
Я не заставляю я лечу) И прогресс уже есть)

Скольких вылечили от русского языка? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:56
#2451
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Цитата:
abaika95:
Свой старый канал ЕМУ закрыли Или он САМ закрыл?

Ему его закрыли
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13921
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 22:59
#2452
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Цитата:
abaika95:
Майдан это площадь или площадка для обсуждения Российские пропагандисты сделали из слова майдана негативный термин

Негативный термин сделали украинцы. И Куат совсем не площадь имел ввиду, а именно языковую революцию. А в комментариях то и дело возмущения действующей властью из-за языка. То есть языковой вопрос вполне может стать поводом как на Украине поводом стала приостановка Евроинтеграции.
И хорошо бы, чтобы товарищ сотрудник КНБ обратил внимание на Куата))

Да, ещё было видео Куата в Кустанае - его очень возмущает что недалеко от городского акимата стоит памятник Пушкину, рядом с ним - бюсты Беды и Павлова, а центральная библиотека носит имя Л.Н. Толстого. Ну а так же то что в парке Победы стоит памятник Ленину.



Вот интересная информация про Куата Ахметова (не берусь утверждать, что это правда):


[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2021 - 23:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 23:16
#2453
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Цитата:
abaika95:
Я вроде как вас тут всех делаю как хочу )

С резинкой или без? )) если без - то вам положен Гремми :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
970
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.05.21 - 00:10
#2454
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Цитата:
abaika95:
Страдают всегда исполнители Так что Куат создаёт определенную среду Если владелец не понимает этого То страдать будут продавцы

Сформулируй плиз, почетче!
Что там якобы, по твоему мнению, которое может не совпадать, создаёт Куат?
Какую среду?
Где создаёт, у кого!?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Боевые группу колхозников которых осудили на сроки от 5 до 20 лет Но ты сиди и дальше рефлексируй Ты же боишься чемодан свой собирать Кстати собрала?)

Как угодно!
Можешь их называть ,,колхозниками". И сколько их ещё осталось на воле? Боевых колхозников?
Один, тысяча, миллион?

;-)
Цитата:
abaika95:
Чья бы корова мычала

Какой молодец!
Урок усвоен. Уровень пройден.
К следующему урока перейдем что бараны делают бе-бе!
А собачки:-) ава:-) ав!
Учи!
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