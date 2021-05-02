Отправлено: - 22:52

maxsaf:

И скольких вы уже заставили выучить казахский?

maxsaf:

Ну и где эта площадка? Ютуб не в счет - там Куат стирает. Сюда пусть приходит - отдельную ветку ему создадим

maxsaf:

А вы не в курсе? У него сейчас новый канал

Цитата:Вы путаете меня с куатом)Я не заставляю я лечу)И прогресс уже есть)Цитата:Ну он свой канал и имеет ввиду про площадкуА сюда он не придет также потому почему погремуха не идёт к нему)Ссыкуют оба)Цитата:Ну вот я и задаю вопросСвой старый канал ЕМУ закрылиИли он САМ закрыл?