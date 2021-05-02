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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7871
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 11:42
#2431
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Цитата:
maxsaf:
У Куата надеюсь в этот день - выходной?

А где он собственно против единства?
Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения
Имеет право или нет?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 12:20
#2432
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Цитата:
abaika95:
Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения Имеет право или нет?)

Конечно имеет, только мозги он должен выносить предприятию или организации, которая по закону должна его обслуживать, а не конкретному человеку, или работнику. Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 13:13
#2433
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Православные и сочувствующие, с Праздником!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 13:41
#2434
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Цитата:
abaika95:
А где он собственно против единства?

Да везде!
Собственно. Особенно на своём ютуб-канале.
Госязык в Казазстане- казахский. Точка.
Казахстан- это страна -казахов. Точка.
Цитата:
abaika95:
Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения

Собственно отвечать на языке обращения, обязанность госструктур.
Сможешь привести ссылку, где сказано что обслуживание должно осуществляться на языке по желанию клиента?
Цитата:
abaika95:
Имеет право или нет?)

Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни.
;-)
Вот здесь, как один из многочисленных примеров

А уж, комментарии...
:-o

[Исправлено: Coopidon, 02.05.2021 - 13:47]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7871
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 17:58
#2435
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Цитата:
maxsaf:
Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.

Ну это из той же песни когда мониторинговая группа приходит в заведение то там местные владельцы пытаются высказать недовольство группе а не сан врачу который указ издал))
Страдают всегда исполнители
Так что Куат создаёт определенную среду
Если владелец не понимает этого
То страдать будут продавцы
Цитата:
Coopidon:
Православные и сочувствующие, с Праздником!

Сочувствую
И поздравляю Цитата:
Coopidon:
Да везде! Собственно. Особенно на своём ютуб-канале. Госязык в Казазстане- казахский. Точка. Казахстан- это страна -казахов. Точка.

Ну он такого не несёт
И уж темболее не говорит Казазстан
Вроде взрослая погремуха а не знает страну где живёт Цитата:
Coopidon:
Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни. Вот здесь, как один из многочисленных примеров А уж, комментарии...

Ниче ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под ником
А он открыто
Так что терпи и греми дальше бесполезно)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13920
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 19:54
#2436
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Цитата:
maxsaf:
Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.

На большинстве видео истерики продолжаются и после предоставления казахскоговорящего сотрудника. А что творится в комментариях - сплошное разжигание.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7871
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 20:36
#2437
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Цитата:
Victor Yang:
На большинстве видео истерики продолжаются и после предоставления казахскоговорящего сотрудника. А что творится в комментариях - сплошное разжигание.

Йанг давай объективно
Что творится в коментах тут на НГ
Тоже самое что творится там под видео у куата только с обратной стороны
Только тут сейчас пытаются ещё держать себя в руках потому-что телефоны сдали
А там нет
А объедение двух аудиторий на одной площадке и выяснение отношений почему-то не получается
Почему так?)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13920
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 20:57
#2438
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Цитата:
abaika95:
тут сейчас пытаются ещё держать себя в руках потому-что телефоны сдали А там нет

И там телефоны известны - аккаунт на ютубе =аккаунт гугл, а там тоже телефон нужен. И приравнивать не нужно - здесь большинство пользователей сделали свой выбор в пользу других государств, а там нетерпимость явная, да ещё и с оскорблениями. Ну и название говорит само за себя - майдан - это насильственый захват власти, тут, соответственно, языковой.

Там реагируют на какую-то то ерунду типа НОД (я об этом узнал именно на канале этого Куата) - это некая "организация" (вернее, даже не знаю как назвать), которое не признает исчезновение СССР и, соответственно, независимость бывших союзных республик. Есть даже видео Куата с каким-то украинским блогером, где они в прямом эфире около часа обсуждают этот НОД всерьёз.

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2021 - 20:59]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 21:28
#2439
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Цитата:
abaika95:
Ну он такого не несёт

То что он несёт понятно посмотрев его ютуб-канал. И твоё голосовное, без фактов, мнение, ровным счетом-твле мнение. Которое может совпадать или не совпадать...
Цитата:
abaika95:
И уж темболее не говорит Казазстан

Он говорит ассалаумагалейкум казакели.
Переведи, если грамотный!
;-)
Цитата:
abaika95:
Ниче ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под ником А он открыто

Про него - понятно! Хотя если тут ты про него признал, что он разжигает, то чего раньше этого не видел?
Лево справа перепутал, или наконец, глаза открыл?
Цитата:
abaika95:
давай обьективно Что творится в коментах тут на НГ

Давай! Обьективно, предметно. С цитатами.
А что творится?
Цитата:
abaika95:
ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под ником

Что пишу?
Повторюсь.
Давай! Обьективно, предметно. С цитатами. Кто что где пишет.
А без этого- с твоей стороны всегдашний треп.
:lol:
Цитата:
abaika95:
А объедение двух аудиторий на одной площадке и выяснение отношений почему-то не получается

Ну почему же!?
Ты и есть, та вторая сторона. Только чего то у тебя не получается быть убедительным...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 21:29
#2440
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Цитата:
abaika95:
Если владелец не понимает этого То страдать будут продавцы

А канал Куата и дальше будут закрывать :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 21:31
#2441
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Цитата:
Coopidon:
Ты и есть, та вторая сторона. Только чего то у тебя не получается быть убедительным.

Даже если сюда к нему сам Куат прийдет на помощь - так оба тут и сдуются)))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 21:35
#2442
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Цитата:
Victor Yang:
На большинстве видео истерики продолжаются и после предоставления казахскоговорящего сотрудника.

Это одна из основных ошибок. Предоставили переводчика или сотрудника говорящего на казахском - организация свою часть выполнила по закону.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 21:48
#2443
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Цитата:
maxsaf:
Это одна из основных ошибок. Предоставили переводчика или сотрудника говорящего на казахском - организация свою часть выполнила по закон

Его главная целью разжигание менацрозни.
С этой целью он и выкладывает ролики, где эти персонажи бегают с криками:
Смотрите, здесь казахов абижают!
И здесь!
И здесь!
А есть, походу, боевые группы националистов. Которые по сигналу, прилетают и начинают боевые действия. Пример- дунгане. Другие примеры ещё есть. Вот где поле для деятельности правоохранительных органов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13920
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 21:48
#2444
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Цитата:
maxsaf:
Это одна из основных ошибок. Предоставили переводчика или сотрудника говорящего на казахском - организация свою часть выполнила по закону.

Тут же как в фильмах - не было бы одной главной глупости - не было бы и всего фильма.
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